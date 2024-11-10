快訊

影／蔣萬安獎勵奪刀勇警 侯友宜籲其他見義勇為民眾「快現身」

即便你吃得很健康也沒用？研究揭做不到一事讓糖尿病風險增

影／沙烏地阿拉伯下雪了！乾旱沙漠變銀白大地 不思議雪景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

北巿大直美堤花海密度不足遭批「禿頭」 水利處：尚未長出

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員王欣儀表示，今年壘球場旁新增花海，採用撒播花種方式，增添自然風貌，雖視覺效果較受好評，但不少民眾並不知此區有花海，市府應再加強現場指標、告示與宣傳。記者洪子凱／攝影
議員王欣儀表示，今年壘球場旁新增花海，採用撒播花種方式，增添自然風貌，雖視覺效果較受好評，但不少民眾並不知此區有花海，市府應再加強現場指標、告示與宣傳。記者洪子凱／攝影

位於台北市中山區「大直美堤河濱公園」花海被民眾發現，花卉密度沒有去年足，甚至部分土壤裸露猶如「禿頭」，效果沒有去年好。議員直言，今年經費比去年增加158萬，效果卻不如預期，呼籲市府未來應聽取民眾建議與批評，謹慎規畫。水利處表示，因整地關係部分草皮尚未長出，預計11月底前花草會陸續盛開。

今年「美堤花海」除原有親水灣周邊1440平方公尺，新增加壘球場旁綠地4606平方公尺，更以圓仔花、雞冠花、天使花、萬壽菊等營造高低不同層次，經費約155萬元，壘球場旁綠地以自然撒播草花方式，經費約135萬元，從10月27日起陸續完成，水利處也在臉書發布相關資訊，邀請民眾觀賞。

然而，有不少在地居民看完今年花海後大失所望，因花卉缺乏密度、配色不佳、土壤裸露，看起來就像「禿頭」東禿一塊、西禿一塊。林姓民眾表示，花卉密度沒有去年足，且與市府臉書宣傳照片有落差，對比去年照片，同行友人也感到錯愕。記者實際觀察發現，雖然假日下午仍有不少民眾造訪花海拍照，但有部分花尚未開，確實有「美中不足」之處。

議員王欣儀表示，花海現場還出現隨意擺放的施工圍籬、告示牌及醒目橘色手推車影響美觀，民眾如何調整角度拍照都難以避開，經她反映施工廠商才將相關物品移除。此外，今年壘球場旁新增花海，採用撒播花種方式，增添自然風貌，雖視覺效果較受好評，但不少民眾並不知此區有花海，市府應再加強現場指標、告示與宣傳。

王欣儀說，市府為美堤河濱公園的花海活動增加158萬元預算，好評效果卻不如預期，應重視民眾的建議與批評，提升花卉密度，避免裸露土壤和稀疏的花卉配置，加強景觀豐富度及花海的視覺美感，讓大直美堤河濱花海再成為市民心目中的打卡聖地。

水利處表示，原預估花期是10月底至11月底，會陸續開花，親水灣花海部分較為裸露，是因配合整地，部分草地草皮還未長出，颱風後有檢視現場，雖有部分花況受影響，包含草地草皮恢復生長、壘球場旁黃波斯菊也生長不錯，大佳和美堤花海在官方FB露出後，也有賞花社團分享照片好評。

「大直美堤河濱公園」花海去年盛開廣受民眾好評，議員質疑今年預算增加效果卻不如預期。圖／議員王欣儀辦公室提供
「大直美堤河濱公園」花海去年盛開廣受民眾好評，議員質疑今年預算增加效果卻不如預期。圖／議員王欣儀辦公室提供
不少在地居民看完今年花海後大失所望，因花卉缺乏密度、配色不佳、土壤裸露，看起來就像「禿頭」東禿一塊、西禿一塊。林姓民眾表示，花卉密度沒有去年足，且與市府臉書宣傳照片有落差，對比去年照片，同行友人也感到錯愕。記者洪子凱／攝影
不少在地居民看完今年花海後大失所望，因花卉缺乏密度、配色不佳、土壤裸露，看起來就像「禿頭」東禿一塊、西禿一塊。林姓民眾表示，花卉密度沒有去年足，且與市府臉書宣傳照片有落差，對比去年照片，同行友人也感到錯愕。記者洪子凱／攝影
今年「美堤花海」除原有親水灣周邊1440平方公尺，新增加壘球場旁綠地4606平方公尺，更以圓仔花、雞冠花、天使花、萬壽菊等營造高低不同層次，壘球場旁綠地以自然撒播草花方式，經費比去年增加158萬元。記者洪子凱／攝影
今年「美堤花海」除原有親水灣周邊1440平方公尺，新增加壘球場旁綠地4606平方公尺，更以圓仔花、雞冠花、天使花、萬壽菊等營造高低不同層次，壘球場旁綠地以自然撒播草花方式，經費比去年增加158萬元。記者洪子凱／攝影

大直 王欣儀

延伸閱讀

向日葵花海爆發！ 北市大佳、美堤河濱花之饗宴 圓仔花和自然系花海盛開

北巿公車撞超商首長震怒 她點背後結構性困境…10萬月薪還找嘸人

秋季河濱「向日葵」花海盛開！最佳賞花地點、時間一次公開

2024關渡花海‧花續北投浪漫登場！雙展區帶領探秘花海

相關新聞

社宅淪豪車保管場？北巿議員曝停車場4怪象 住戶抱孩租嘸車位

社宅落實居住正義，不過議員接獲社宅住戶陳情，質疑住社宅內居民租不到車位，社宅停車場卻竟停滿名車，質疑社宅停車管理不合理，...

北市基隆路地下道塞爆民怨 網曝其實周五晚已大塞車了

台北市基隆路車行地下道昨晚深夜11時，許多民眾被塞在地下道內動彈不得，明明只要3分鐘車程，竟困在車陣等1小時；還有人下車...

北市基隆路地下道塞爆惹民怨 警：交通組長親率隊疏導

台北市基隆路地下道昨夜壅塞，台北市議員陳宥丞接獲民眾陳情「3分鐘車程塞了1小時」，要求相關單位即時調度因應交通狀況，轄區...

北巿大直美堤花海密度不足遭批「禿頭」 水利處：尚未長出

位於台北市中山區「大直美堤河濱公園」花海被民眾發現，花卉密度沒有去年足，甚至部分土壤裸露猶如「禿頭」，效果沒有去年好。議...

新店建國泳池逾30年...改建討論多年 公所收納意見12月送件

位於新北新店的建國游泳池使用效益大不如前，各方都盼改建，但討論多時都沒進度，新北市議員陳儀君近期再開座談，不少民代表達看...

爆氣！北市基隆路地下道深夜大塞車 困車陣1小時有人拍車洩憤

台北市基隆路車行地下道深夜11時，許多民眾塞在地下道內動彈不得，引發民怨。北市議員陳宥丞接獲陳情，表示9日深夜11時竟在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。