北巿大直美堤花海密度不足遭批「禿頭」 水利處：尚未長出
位於台北市中山區「大直美堤河濱公園」花海被民眾發現，花卉密度沒有去年足，甚至部分土壤裸露猶如「禿頭」，效果沒有去年好。議員直言，今年經費比去年增加158萬，效果卻不如預期，呼籲市府未來應聽取民眾建議與批評，謹慎規畫。水利處表示，因整地關係部分草皮尚未長出，預計11月底前花草會陸續盛開。
今年「美堤花海」除原有親水灣周邊1440平方公尺，新增加壘球場旁綠地4606平方公尺，更以圓仔花、雞冠花、天使花、萬壽菊等營造高低不同層次，經費約155萬元，壘球場旁綠地以自然撒播草花方式，經費約135萬元，從10月27日起陸續完成，水利處也在臉書發布相關資訊，邀請民眾觀賞。
然而，有不少在地居民看完今年花海後大失所望，因花卉缺乏密度、配色不佳、土壤裸露，看起來就像「禿頭」東禿一塊、西禿一塊。林姓民眾表示，花卉密度沒有去年足，且與市府臉書宣傳照片有落差，對比去年照片，同行友人也感到錯愕。記者實際觀察發現，雖然假日下午仍有不少民眾造訪花海拍照，但有部分花尚未開，確實有「美中不足」之處。
議員王欣儀表示，花海現場還出現隨意擺放的施工圍籬、告示牌及醒目橘色手推車影響美觀，民眾如何調整角度拍照都難以避開，經她反映施工廠商才將相關物品移除。此外，今年壘球場旁新增花海，採用撒播花種方式，增添自然風貌，雖視覺效果較受好評，但不少民眾並不知此區有花海，市府應再加強現場指標、告示與宣傳。
王欣儀說，市府為美堤河濱公園的花海活動增加158萬元預算，好評效果卻不如預期，應重視民眾的建議與批評，提升花卉密度，避免裸露土壤和稀疏的花卉配置，加強景觀豐富度及花海的視覺美感，讓大直美堤河濱花海再成為市民心目中的打卡聖地。
水利處表示，原預估花期是10月底至11月底，會陸續開花，親水灣花海部分較為裸露，是因配合整地，部分草地草皮還未長出，颱風後有檢視現場，雖有部分花況受影響，包含草地草皮恢復生長、壘球場旁黃波斯菊也生長不錯，大佳和美堤花海在官方FB露出後，也有賞花社團分享照片好評。
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