新店建國泳池逾30年...改建討論多年 公所收納意見12月送件

位於新北新店的建國游泳池使用效益大不如前，各方都盼改建，但討論多時都沒進度，新北市議員陳儀君近期再開座談，不少民代表達看法，包含建造綜合空間、室內運動中心結合停車場等。新店公所表示，ROT營運合約至明年，目前已經整理地方意見，下月初就將送市府評估。

新店建國游泳池位於當地蛋黃區，至今已有超過30年歷史，是不少在地人的回憶，不過近年隨當地持續發展，民眾對公共空間使用需求提高，再加上泳池使用效益大不如前，各方都盼改建為多功能的綜合大樓。

其實該案已經討論多年，今年藍綠議員及立委都開過說明會，合計超過三場以上，不過每每討論多時都沒有進度，讓不少在地民眾憂心。陳儀君近期再召開會議，希望透過深入交流找出建國游泳池的最佳用途。

新店區仁愛里長蔡伯健指出，幾次討論都是沒有後續，民眾現在最迫切需要綜合運動空間、公托、停車空間等，另外有些攤商也想納入大樓內。新店區國豐里長顏榮宏則說，現在里民活動中心不夠，民眾來附近市場採買也無停車位，這些都有需求，不過建議不要納入攤商，周圍已經很多市場，再納入不符需求。立委羅明才辦公室則建議，可參考板橋黃石市場的多功能改建經驗，使建國游泳池成為集運動、綠地和服務於一體的綜合空間，提升社區生活品質。

新北城鄉局表示，現在無論涉及該土地未來改建的多功能使用或者要都市計畫變更等，都要等公所凝聚地方意見提交計畫，才有辦法接下來的程序。

新店區公所經建課表示，建國游泳池鄰近建國市場，占地約1760坪目前委託ROT營運，現有合約將持續至明年11月30日。公所初步彙集周邊里辦公處、店家及攤商自治會等單位的意見，設施需求包含活動中心、圖書館閱覽室、托老等，其中以停車場為最多。雖然目前各方有不同建議，不過也正收納彙整意見，預計12月初提供市府做後續評估，在尚未啟動改建計畫前，仍先維持游泳池既有的營運管理。