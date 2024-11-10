社宅淪豪車保管場？北巿議員曝停車場4怪象 住戶抱孩租嘸車位

社宅落實居住正義，不過議員接獲社宅住戶陳情，質疑住社宅內居民租不到車位，社宅停車場卻竟停滿名車，質疑社宅停車管理不合理，淪「豪車保管場」，要求市府應檢討，社宅停車場應優先住戶需求，北市都發局允諾，會與停管處研議。

北市議員陳宥丞、游淑慧等人陸續接獲東明等社宅住戶陳情。陳宥丞調閱數據發現，目前已經開放租住的社宅有7550個戶數，不過只有規畫4000多個停車位，等同每2戶社宅住戶只有一個位子比例僅59%，但當時之所以這樣規畫，是因前市長柯文哲於2020年時發現，社宅的停車位使用量僅6成，當時租社宅的住戶沒有購車能力，造成停車位無法有效利用，不過現在社宅住戶很多都配合鼓勵生育生小孩，政府也應該給予優先租車位。

另外，議員陳宥丞也接獲住戶投入，質疑台北市東明、行善等社宅地下停車場，竟淪「豪車保管場」。陳說，他接獲陳情，質疑許多社宅停車場停滿名車、豪車，變成有錢人的豪車調度場、保管場。

停管處回應，社宅停車場開放外車租用並沒有去調查什麼車子要停，是直到之前議員辦協調會，才知道停車場停滿名車。

陳也點出社宅停車場的四大怪現象，第一，外來車輛過多，住戶抽不到；二，住戶有小孩或長輩，竟無法每天在家裡停車場上下，反而停車場都是名車豪車占用，當車庫停放：第三，社宅停車場登記方式不合理；第四，不是以戶籍為單位抽籤，而是車牌登記。

議員游淑慧也說，她這一兩年接獲許多東明社宅住戶陳情租不到地下車位，導致明明就住樓上，但必須去租外面的停車場，回到家先去外面停好車，再抱著小孩走路回家。

游說，社會住宅是為解決台北市的居住問題，也因加入很多公共建設，包括托育中心、停車位等也希望解決周邊社區停車的問題，但社宅停車位要開放給社區鄰里，不是不好，應該要分開管理，應社區住戶與開放外車停放應該要分開，甚至以目前的供需量，未來興建社宅，應該規畫的停車數，要法定停車位加N，否則又會變成「大家搶成一團」。

游要求，希望北市府做好分開管理，還有住戶若有提出長者或身障證明，應優先租用，未來規畫新社宅時，如果要對外開放，就應該規畫停車數，法定停車位加N。陳宥丞也要求，應該研議住戶優先租停車位，要有一定數量停車及候補給社宅住戶，半個月內提進度規畫。

都發局長簡瑟芳表示，社宅開放外車租用，確實是當初向地方爭取興建社宅時的承諾，讓周邊住戶認同蓋社宅的條件之一，後續會再與停管處通盤討論，承諾研議做好相關停車位配套。

北市都發局表示，社宅所屬停車場屬北市共享資源，後續原則仍依既定政策交由停管處統一管理，開放供公眾使用，惟2位議員所提內容，將與持續與停管處共同研商。