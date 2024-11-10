爆氣！北市基隆路地下道深夜大塞車 困車陣1小時有人拍車洩憤

台北市基隆路車行地下道深夜11時，許多民眾塞在地下道內動彈不得，引發民怨。北市議員陳宥丞接獲陳情，表示9日深夜11時竟在基隆路大塞車，明明只要3分鐘車程，竟困在車陣等1小時；還有人下車走路，有人氣到拍打車輛洩憤。

也有臉書粉專晚間有網友問「有人知道基隆路有發生什麼事嗎？」「在基隆地下道塞了快30分鐘」，底下有網友留言表示，是因問「基隆路修路封了一條，路邊違停車輛又擋了一條...」，還有網友留言「基隆路在修路，再加上信義週年慶22:30打烊人潮...」。

陳宥丞說，9日深夜他接到民眾陳情，原本短短三分鐘車程的基隆路地下道，竟然大批車輛塞在裡面一小時動彈不得，深夜有家歸不得，有路出不去。有民眾疑似等候不耐或廁所需求，下車在車道行走非常危險；還有疑似情緒不穩的人，走在車道中間大叫及拍打其他車輛洩憤。甚至連多元計程車平台系統，都因為異常停留過久發送訊息確認旅客安全。

陳表示，陳情民眾說，隧道內完全不見市府提供任何交通疏導，深夜3分鐘不到的地下道路程，整整塞了一小時！正因車輛動彈不得，還有多元計程車平台偵測異常，詢問乘客是否遇到問題，陳痛批， 那為什麼市政府若無其事，沒有即時因應，讓市民塞到天荒地老？

陳宥丞說，他查看即時影像監視系統，疑似有施工單位正在封路，不論是否有其他不可抗力因素，市府不應放任車輛卡在地下道動彈不得，若有公共安全危險或救護需要，恐怕會延伸不可忽視的公安問題！