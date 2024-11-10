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人物開箱／體育局長愛礦石 洪玉玲擁珠寶鑑定證照

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北體育局長洪玉玲擁GIA珠寶鑑定證照，家中收藏50多件礦物原石。記者劉懿萱／攝影
新北體育局長洪玉玲擁GIA珠寶鑑定證照，家中收藏50多件礦物原石。記者劉懿萱／攝影

新北市體育局洪玉玲喜愛打桌球、爬百岳、跑步，她非常羨慕體能好的人，認為當局長能服務運動細胞出色的人，是一件很快樂的事。除了熱中運動事務，她領有珠寶鑑定執照，相當斜槓，還收藏50多件礦石，她說「每一件原石都是獨一無二，值得細細品味」。

洪玉玲說，30多年前讀台師大地質系時，其他同學多轉為應用導向紛紛改念工程，她對珠寶很感興趣，加上有地質系的學理知識，對各種珠寶屬性、紋理及化學特性，比一般人更好上手，經培訓順利考取GIA、FGA珠寶鑑定證照，前者是大眾熟知的國際鑽石認證標準，後者主要鑑定有色寶石。

洪玉玲昔日在經濟部礦務局服務時，因有珠寶鑑定證照，曾出庭擔任法庭上的專業證人，見過不少珠寶買賣糾紛，例如台灣人最愛買的玉，認為玉愈透、愈綠愈好，但賣家浸酸將玉中雜質洗掉，再用環氧樹脂膠填充裂隙，消費者多年後才發現上當。

洪玉玲不僅擁有珠寶鑑定證照，也愛買礦石，家中收藏50多件祖母綠、紫水晶、白水晶、黃鐵礦，這些收藏被她視為傳家寶，跟著她搬家，一路帶在身旁。同事、好友知道洪玉玲有珠寶鑑定專長，購買鑽戒常會向她請教。

除愛買原石外，為瞭解礦石產地，洪玉玲也會跟著珠寶鑑定同好、老師實地走訪礦場，曾到擁有亞洲最大寶石礦區的斯里蘭卡看藍寶石，看著當地市集買賣交易，雖然最後沒有買到心儀的礦石，但仍帶給她全新體驗。

愛買 珠寶

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