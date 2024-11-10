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賴總統再訪金山 誇新北處理淹水快速

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
新北市金山區聖德宮昨天舉辦活動，邀請賴清德總統（右二）出席，賴清德總統致詞時，感謝新北市長侯友宜救災迅速。記者許正宏／攝影
新北市金山區聖德宮昨天舉辦活動，邀請賴清德總統（右二）出席，賴清德總統致詞時，感謝新北市長侯友宜救災迅速。記者許正宏／攝影

賴清德總統昨參加新北市金山聖德宮古道健行，賴總統提及，明年度全國治水預算比今年度多159億共551億，感謝蘇巧慧打拚前瞻計畫、爭取治水預算，也謝謝市長侯友宜在金山淹大水時處理快速，期盼中央和地方一起合作，共同推動治水工程。

賴清德說，上月山陀兒颱風金山、萬里淹水，他有回來看，感謝侯友宜、蘇巧慧、議員張錦豪都有陪同，非常感謝侯友宜率領的團隊很給地方幫忙，他看到菜市場、金山老街淹水很深、很高，但新北市政府在很快就恢復。

賴清德表示，上次凱米颱風全台也都有淹水，蘇巧慧要求政府應再寬列預算做治水工程，避免淹水，明年度的預算比今年度多159億，共551億用於全國的治水，因應氣氣候的變遷，提早做好。

賴清德指出，政黨輪替之前，中央每年只編10億預算治水，因都不夠，颱風來全台淹水。直到陳水扁當總統開始推動8年800億，馬英九接續下去，蔡英文再推動前瞻基礎建設，蘇巧慧在立院打拚爭取。

蘇巧慧被問是否布局下屆新北市長才跨區來金山？蘇巧慧說，她一向是做什麼就像什麼而且全力以赴的人，從今年5月當選民進黨新北市黨部主委後，就和各地區議員積極合作，所有大小事一起努力，金山因遭逢大水，就和地方議員一起協助地方復建，她串接中央地方一起努力。

治水 蘇巧慧

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