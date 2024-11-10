大巨蛋商圈百元券球迷不捧場 北市加碼

世界12強棒球錦標賽下周將在台北大巨蛋舉辦，預計吸引16萬名球迷進場，北市議員王欣儀認為，市府折抵券未積極行銷，成效不佳。產發局表示，已推出早鳥再加碼100元，並攜手東區百間商店祭出優惠。

王欣儀表示，市府推出「大巨蛋HOME RUN遊東區」活動，13到18日觀賽球迷憑票券編號登錄，可獲100元「遊東區折抵券」，6場預售票超過13萬張，雖有366筆登錄，但是6日開放使用數卻掛蛋。

王欣儀說，過去4次在大巨蛋舉辦賽事及活動有近20萬人入場，折抵券發放率僅8.7%，使用率低至3.2%；近期接獲民眾反映，票券11月1日起登錄，卻未涵蓋2、3日中華隊與捷克在大巨蛋的熱身賽，導致3.5萬名進場球迷無法參加活動。

王欣儀認為，市府應改變行銷做法與在地商圈討論，提供中華隊實戰球衣、球員或啦啦隊女孩簽名球等紀念品，由「領券且有消費」的球迷抽獎，擴大宣傳效果。

產發局長陳俊安表示，大巨蛋的賽事多與中職相關，會再與在地球團味全龍以及中信兄弟球團密切合作，讓球迷透過球團資訊掌握商圈優惠，刺激消費。

商業處回應，再推出早鳥加碼，前1000名登錄可額外再獲得一張100元折抵券，還有機會抽到周邊紀念商品，登錄日期即日起至18日凌晨零時，同時攜手東區百家業者，祭出滿千折百、滿額折扣或贈禮等優惠，邀請民眾看球賽、遊東區、享優惠，一起為中華隊加油。

東區光武里長韓修和表示，店家反映現在提前在賽事前一到二周開放使用優惠券，小吃、飲料、服飾店受益最大，尤其賽事前後兩天最顯著，消費額成長1到2成。