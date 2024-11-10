返還超勤加班費 消防員：方式不明

消防局工作權益促進會統計，新北市府沒給近5年的超勤加班費給基層消防員，要求全數返還，新北市消防局已編列3億元，先針對2023年超勤加班費發放。基層消防員認為，市府沒有說明發放方式，仍充滿疑惑。消防局說，會按月結算，須由消防員主動申請，確認名單、時數後彙整簽辦。

今年9月消防員工作權益促進協會與部分消防員到市府抗議，要求返還積欠的超勤加班費。陳姓基層消防員表示，能補申請加班費非常開心，這對有家庭要養小孩，或想成家的人說，都很有幫助，以他為例，小孩也才小學，加班費若分發下來很有幫助，但大家至今不清楚發放方式，擔心是否是真拿得到錢。

議員陳世軒說，這攸關消防員的權益，市府應該主動公布，是逐月發還是一定期限發放，是否需要消防員主動申請，亦或人事處主動算，不要讓消防員無所適從。

消防局表示，針對「2023年未休畢超勤補休時數結算計發加班費發放原則」，將依加班時數事實發生月份，於屆滿2年補休期限後，按月結算計發加班費。發放流程部分，則要主動向所屬分隊申請，並確認名單及相關時數後送大隊部彙整，由大隊部統一簽辦，經機關首長同意後核發。

2019年至2022年間的超勤加班費，過去因為法令，許多消防員加班所累積的補休假，只要2年期限一到，就會自動失效，全國縣市的消防員紛紛走上行政救濟之路。其中台北、高雄，案件都在最高行政法院上訴中。

陳世軒指出，目前新北市有200多位消防員正在向保訓會申訴，未來不排除啟動行政訴訟。呼籲消防局，若未來行政訴訟判決結果出爐後，希望可以依照相關法源依據，將這4年的超勤加班費還給消防員。消防局回應，未來可能進行行政訴訟部分，將尊重司法判決，依審判結果辦理。