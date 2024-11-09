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永和58歲男確診登革熱 曾在新店區活動感染源待釐清

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
衛生局提醒，民眾要落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生。圖／新北市衛生局提供
衛生局提醒，民眾要落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生。圖／新北市衛生局提供

新北市新增1例本土登革熱病例，為永和區58歲男性，於11月5日出現發燒、關節痛、骨頭痛及出疹等症狀，就醫通報送驗後確診，已康復。目前疫調顯示個案潛伏期間主要於居住地及新店區活動，將進行病毒基因定序釐清可能感染源。截至11月8日新北累計75例本土登革熱病例。

衛生局長陳潤秋指出，新北登革熱疫情已獲得有效控制，但近期颱風降雨後孳生病媒蚊仍有零星病例發生。由於登革病毒可能會隨著社區中無症狀或潛伏感染者移動，只要周遭環境有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生。

衛生局表示，市府團隊持續加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓，則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立81件。同時籲請醫療院所持續提高通報警覺，於診間主動詢問病患活動史，如遇有疑似感染個案應善用NS1快篩試劑輔助診斷即時通報，以便衛生單位及時介入降低社區傳播風險。

登革熱 確診 衛生局

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