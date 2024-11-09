新北4座抽水站開放體驗防汛守門員 與科技教育最佳結合先例

新北水利局為推廣水利設施及落實防災教育，自100年起陸續開放城中、湳仔溝、塔寮坑二及沙崙等4座抽水站，供民眾與機關團體申請參觀。其中塔寮坑二抽水站的「塔寮坑溪防洪科技互動館」，更是全國首座抽水站與科技教育最佳結合先例，透過研發「虛擬教官」角色與現場機組做實物串聯，讓參觀民眾體驗抽水站操作員的工作日常。

水利局局長宋德仁表示，防汛重地，基於抽水站站體安全，早期都沒對外開放，更別提有專業人員解說。然而，因極端氣候影響，為加強民眾防災、防洪的觀念，目前新北市開放4座抽水站參訪並請專業人員做解說，透過參觀可實際了解防洪相關知識，進而把所見所學運用於日常生活當中，以防患未然。

宋德仁局長補充，塔寮坑二抽水站建置防洪科技互動館，內有AR (擴增實境) 及VR (虛擬實境)設備，擴增實境結合科技館內影片解說、光雕牆，民眾參訪時利用平板電腦或手機，掃描現場建置之模型、海報，獲取抽水站各項設施及水利知識，虛擬實境可提供多人線上訓練，打造與抽水站相同場景，在虛擬空間模擬機組操作與故障排除，其中使用VR設備時，就像化身為一日操作員，可以身歷其境的體驗抽水機組操作與故障排除，一步一步教學操作，就好像是從遊戲中學習到新知，讓參觀的學員能夠流連忘返。

第一次進到抽水站的陳姓學生表示，住在抽水站旁，下雨天時都會聽到轟隆隆聲，很好奇裡面到底有那些東西？看到水利局官網上有參訪資訊，就邀集同學一起報名，經由塔寮坑二號抽水站李先生介紹抽水站興建的沿革及各項設備功用等專業解說後，才發現原來在生活中還有默默的一群人，為了能夠在颱風來襲時保護我們新莊區的人民，而徹夜留守在抽水站待命，若沒有他們與塔二抽水站，真不敢想像下一個颱風來臨時，新莊會變成怎樣？此次參訪是個特別的體驗，除了獲得防汛知識外，對防災準備工作有更深一層的認識。

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