50多位學子走入人群 號召青年加入驗血建檔救人行列

慈濟骨髓幹細胞中心11月9日在台北花博園區舉辦「造血幹細胞驗血建檔」活動，國際扶輪3521地區連續四年邀約社友、親子家庭共襄盛舉，向社會大眾傳達關懷血液疾病患者健康，五十多位青年學子響應慈濟基金會號召，在資深慈濟骨髓關懷小組志工帶領下，一起走入人群進行外場宣導及街頭募捐，期待由年輕人帶動年輕人挽袖驗血，建檔骨髓資料庫，加入救人的行列。

花博現場建檔者之一的陳先生，五歲的小女兒去年(2023)底診斷出急性淋巴癌，所幸及時接受治療，醫師評估以化療方式，讓陳小妹妹病情獲得控制且漸趨穩定。過程中，陳先生因而接觸其他癌友及家屬，樂觀的他，很感恩女兒病況還不到使用造血幹細胞移植的治療方式，卻激發他更強大的父愛，「我希望將小愛延伸為大愛」，因此以實際行動特地來參加驗血建檔。

活動現場也安排造血幹細胞捐、受贈者現身說法，分享生命故事，同時更以自身經歷向來參加建檔的民眾解惑。捐贈者林志遠1995年在高中時期經由阿姨告知，知道慈濟正在舉辦驗血活動，希望可以號召健康的青年加入資料庫，志遠覺得這是一件有意義的事情，二話不說就拉著同學一起去建檔了，當志工與志遠聯絡上時，志遠只覺得非常的訝異，「因為從建檔到現在，已經過了23年了，沒想到還有此機緣能幫助到需要幫助的人」。

更想不到的是，時間過得這麼的快，不知不覺20多個年頭就在自已每天埋首工作中渡過了，當下志遠只想馬上告訴自已的父母，雙親在得知志遠被配對到，並且不久後要準備捐贈一事，兩人都覺得很開心，也很支持志遠做此助人之舉，而志遠身旁的同事們則是訝異，怎麼會有人可以做到如此的大愛，不但要用自已的休假日做捐贈，為了捐贈還得打五天的白血球生長激素，對於身邊不了解捐贈意義的人，志遠也很有耐心的一一做解說。

其實，志遠的表妹就是罹患白血病，所以自已也很能感同身受病患之苦，從一名捐贈者現在也成為分享者，在許多慈濟舉辦的驗血建檔宣導活動中幾乎都有他的身影，志遠表示，心中一直覺得受贈者一定是上輩子有幫助過他，所以這輩子換他來還回饋這份恩情，也希望未來有一天，能夠親自的見到受贈者，希望對方也能跟他一樣是個愛心助人的人。

另外一位造血幹細胞受贈者陳先生，2017年確診為骨髓造血細胞分化不良症候群(MDS），台大就醫看報告後認為需要做移植，很幸運地，在隔年2018年配對成功、順利完成移植，今年(2024)在慈濟舉辦的「相見歡」活動中，與救命恩人捐贈者鄒小姐見面。

重生後，陳先生對生命更珍惜，一樣維持著樂觀開朗的心態，面對人生，除了積極做自己想做的事，更希望將自己這段生命歷程分享，首次參加驗血建檔活動，帶著感恩的心，向更多人宣導正確的骨髓幹細胞捐贈知識。

慈濟骨髓幹細胞中心與國際扶輪3521地區結緣擴大舉辦、號召人群、加入建檔，發揮慈善力量無限大，這份「髓緣」來自社友蔡忠川。他曾發願希望能夠找到一千位造血幹細胞建檔者，並希望矯正國人錯誤觀念，而對於慈濟志工長期來所作的宣導努力也相當佩服。主辦的中安社社長李建國指出，扶輪社以關懷幫助他人的服務理想，時時為服務社會、造福人群而努力，與慈濟慈悲濟世理念相呼應，因此非常支持公益行動。

慈濟骨髓幹細胞中心指出，中心恆持不懈關懷血液疾病患者，為搶救生命致力於造血幹細胞捐贈，供髓足跡至全世界31個國家地區，遍布五大洲寰宇全球，截至2024年十月為止，共計6801多位受贈者改寫生命奇蹟，並累積超過48萬名登記志願捐贈者。

現今醫療科技發達，捐贈造血幹細胞大多以「周邊血採集」方式捐出，因此有著「捐髓就像捐血一樣簡單」，許多捐贈者的無私大愛與志工無怨無悔，共同投入救人的行列。「你(妳)的一針、他(她)的一生」成就善念善行，義無反顧地堅定善意前行的腳步，慈善足跡拯救了無數病患與家屬脫離病苦，重返健康平凡的生活。

聚傳媒