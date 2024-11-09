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新北編3億消防員超勤加班費 議員籲市府主動說明如何申請

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
消防員隨時可能因突發狀況要出勤，因此超時加班。圖／新北市消防局提供
消防員隨時可能因突發狀況要出勤，因此超時加班。圖／新北市消防局提供

消防局工作權益促進會統計，市府沒給近5年的超勤加班費給基層消防員，要求全數返還，新北市消防局已編列3億元，先針對2023年超勤加班費發放，民代認為，已看見市府誠意，但要求清楚說明發放方式，不要讓基層充滿疑惑。消防局表示，會按月結算，須由消防員主動申請，確認名單時數後彙整簽辦。

今年9月消防員工作權益促進協會與部分消防員到市府抗議，要求返還積欠的超勤加班費，消防局明年編列3億元預算，將讓消防員申請2023年加班費，但有基層消防員反映，市府沒有說明發放方式，讓許多消防員心中有許多問號。

市議員陳世軒認為，這攸關消防員的權益，市府應該主動公布，是逐月發放加班費，還是要到達一定期限才會集中發放？而且加班費是否需要消防員主動申請證明超勤累積補休，是因為各種因素，導致2年內無法休完，所以申請換取超勤加班費；亦或是消防局人事處主動幫消防員核算，希望消防局明確說明。

消防局說明，針對「2023年未休畢超勤補休時數結算計發加班費發放原則」，將依加班時數事實發生月份，於屆滿2年補休期限後，按月結算計發加班費。發放流程部分，則由同仁主動向所屬分隊申請，並確認名單及相關時數後送大隊部彙整，由大隊部統一簽辦，經機關首長同意後核發。

另，2019年至2022年間的超勤加班費，過去因為法令，許多消防員加班所累積的補休假，只要2年期限一到，就會自動失效，消防員形同「做白工」，全國縣市的消防員紛紛走上行政救濟之路。其中台北、高雄，案件都在最高行政法院上訴中。

陳世軒指出，目前新北市有200多位消防員正在向保訓會申訴，未來不排除啟動行政訴訟。呼籲消防局，若未來行政訴訟判決結果出爐後，希望可以依照相關法源依據，將這4年的超勤加班費，統一還給消防員。消防局回應，未來可能進行行政訴訟部分，將尊重司法判決，依審判結果辦理。

消防員隨時可能因突發狀況要出勤，因此超時加班。圖／新北市消防局提供
消防員隨時可能因突發狀況要出勤，因此超時加班。圖／新北市消防局提供

加班費 消防員

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