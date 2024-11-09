大巨蛋辦12強棒球賽 商圈百元券掛蛋...北市府：再加碼

世界12強棒球錦標賽即在下周於台北大巨蛋舉辦，屆時將吸引16萬名球迷參賽，不過，北市議員王欣儀認為，市府推出的折抵券未積極行銷，導致實際成效不佳。產發局表示，再推出早鳥加碼一百元，同時攜手東區百間商店祭出優惠。

王欣儀表示，市府推出的「大巨蛋HOME RUN遊東區」優惠活動，於13日到18日觀賽的球迷可憑票券編號登錄，可獲得100元「遊東區折抵券」，6場預售票已超出13萬張，雖然有366筆登錄，但是票券6日開放，使用數卻掛蛋。

王欣儀說，從過去4次在大巨蛋舉辦賽事及活動，吸引近20萬人次參與，折抵券發放率僅8.7%，整體使用率更低至3.2%，顯示活動成效不佳，近期也接獲民眾反映，票券登錄活動自11月1日開始，卻未涵蓋2日、3日的中華隊與捷克在大巨蛋的熱身賽，導致3.5萬名進場球迷無法參加活動。

王欣儀認為，若要刺激消費更應該「直球對決」，北市府就應改變行銷做法與在地商圈討論，提供中華隊實戰球衣、球員或啦啦隊女孩簽名球等紀念品，由「領券且有消費」的球迷抽獎，來擴大宣傳效果。

產發局長陳俊安表示，大巨蛋的比賽多與中職相關，所以會再與在地球團味全龍以及中信兄弟球團密切合作，讓球迷能透過球團資訊掌握商圈優惠，來刺激消費。

商業處回應，再推出早鳥加碼，前1千名登錄「100元遊東區折抵券」民眾，額外再獲得一張100元折抵券，同時有機會抽到周邊紀念商品，登錄日期11月1日至11月18日凌晨12點止。