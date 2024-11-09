敬老卡損壞搭捷運無法扣點惹怨 北市社會局揭原因

北市敬老悠遊卡每月免費點數480點，可搭乘多種大眾運輸。有民眾搭捷運發現卡片裂損無法感應，改付28元，換新卡後卻不能從中扣款，直呼不合理。社會局說，民眾已知無法使用仍選擇付錢搭乘，不屬於補助範圍；目前僅能以晶片實體卡扣點，已在討論其他虛擬綁定方式。

議員張斯綱接獲反映，一位市民4月至6月未使用敬老悠遊卡，直至6月9日刷卡搭捷運時發現無法感應，經服務台判定是卡片折損所致，卡內雖有480點卻無法使用，只得額外支付28元車資。民眾曾向社會局、交通局申訴，稱該卡並非遺失，而是因折損導致故障，換卡後理應可從敬老卡內點數扣款，仍被告知不能，直言無法接受。

張斯綱說，敬老卡保固期限2年，但65歲以上長者搭乘大眾運輸的頻率較高，卡片磨損也更頻繁，不能因保固到期就一味地將損壞責任歸咎使用者，他認為此規定非常不合理，要求市府改善。

悠遊卡公司回應，該卡片的晶片處已有裂損造成無法感應，因已使用超過6年，非屬保固範圍。

社會局表示，卡片功能實屬持有人保管的責任，原需由民眾自付100元製卡費重辦新卡，社會局特別以特殊個案處理，並支付該筆製卡費。另外，卡片功能損壞，民眾在入口時已知無法使用，仍選擇搭乘捷運並自付28元車資，應不屬於社會局補助敬老卡點數的範圍。

至於補發新卡後，社會局不計算舊卡剩餘點數並重新提供480點，恐有使用漏洞。社會局說，敬老卡在交通運具的使用，以運用晶片實體卡扣抵點數，隨著逐漸開放多元用途，社會局與相關單位已開始討論敬老卡點數僅寫入晶片外的其他方式，盼未來透過類似虛擬綁定方式，讓長者可運用實體卡或類QR code扣抵點數。