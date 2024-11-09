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員工陳屍北分署傳霸凌 勞動部調查

聯合報／ 記者葉冠妤江婉儀／連線報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員4日陳屍辦公室。網路社群Treads有網友發文爆料，指死者生前工時長、多次遭主管歇斯底里地破口大罵，疑遭職場霸凌而想不開。勞動部表示，已啟動行政調查，外界不宜多做揣測。

但有民代要勞動部說明，為何事發後企圖淡化外界關注並結案，後因有人爆料，勞動部才由次長重啟調查？若真屬霸凌事件，主管職場霸凌的勞動部該如何面對？

疑似死者同事的網友在Treads發文指出，死者時常早上6時前就上班，下午4時半先打下班卡，再續留辦公室加班，工時長卻未留下過勞證據，其他同事都看在眼裡。死者生前經手業務遭主管退件、破口大罵，周日特地到辦公室加班處理案件，當晚家人曾來尋卻遭保全阻擋在外，無法及時阻止憾事發生。

另有同事說，原本死者曾有機會調走，因大家慰留留下，繼續接受各種自以為是的離譜要求，持續被長官破口大罵，想不到最後竟然這樣。

發文提及近日勞動部長官約談同仁，「以為大家長要安慰同事，結果是要求大家噤聲」。據了解，北分署分署長謝宜容4日曾發1封內部信給全體同仁，信裡要求「不要妄加猜測，甚至以訛傳訛、傳遞錯誤資訊，造成家屬困擾及二次傷害。」

據了解，勞動部長何佩珊原訂昨天赴北分署，卻臨時取消行程。對此傳聞，勞動部表示，已請勞動部次長許傳盛召集跨單位成員啟動調查，在釐清之前，不宜多做無謂揣測。

新北市議員李宇翔指出，4日發生悲劇，但北分署當天僅以同仁間相處和睦、家屬希望低調云云敷衍帶過，企圖淡化外界關注並結束該案調查，8日此案出現更多爆料，勞動部才指示次長重啟調查。

他認為，勞動部在重啟調查前應先回答3個問題，是誰決定第一次的調查結果；勞動部對於四級機關發生的命案，為何等到4天後全案被關注才提升到部的層級調查；在此之前，有無任何北分署同仁陳情該機關疑似長官霸凌情事，若有，勞動部當時如何處理？

李宇翔表示，這次悲劇若真有霸凌因素，勞動部身為維護全國勞工的主責部會，不能護短，務必嚴懲惡質官員。

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勞動部 同事 霸凌

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