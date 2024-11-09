第一魚果消失的決策 蔣市長：會去了解

台北第一魚果市場改建案被視為前市長柯文哲五大案之一，綠營議員認為，柯市府時期自創「減樓層發包」又增加快50億，中間「消失的決策過程」要查清楚，市長蔣萬安承諾，會去了解當時決策。

蔣萬安昨赴議會專案報告第一魚果市場改建6至8樓層興建必要性，蔣萬安指出，市場不僅可以活絡當地經濟，也對社區發展及周邊居民帶來更多的就業機會，促進萬華區未來整體發展，維持原工程計畫施作6至8樓後續擴充工程。

民進黨議員洪婉臻指出，民國105年的柯文哲市長室會議，第一魚果有兩方案，A方案是魚、果2棟都是蓋地上4層，B方案是魚市場蓋到地上7層，果市場是地上5層，但都不是現在的地上8層，預算140億都涵蓋，為什麼後來變減項發包，一路蓋到8層？

社民黨議員苗博雅說，「減樓層發包」是柯文哲的獨創，最後還說6至8樓若沒有蓋，會變爛尾樓，來議會說要追加50億，決策過程要查清楚。蔣萬安說，從局處回報來看，減樓層是方式之一，承諾會去了解當時的決策。

針對五大案之一北士科案，民進黨議員林延鳳也問，新光人壽得標北士科T17、18，應於2027年2月取得使照，無法履約就罰，若涉及司法案是否解約？蔣萬安點頭肯定。

蔣萬安表示，市府就是要求他照合約，必須在期限內完工，沒有拿到使照就是開罰，這樣的立場非常清楚。地政局補充，原本工程應於5年內完工，即2027年，在5年屆滿前得申請延長2年，因此最多是「5+2」年要完工。