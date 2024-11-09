大巨蛋狀況多 將成蔣萬安噩夢？

台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告台北大巨蛋爭議並答詢，藍營議員直言「大巨蛋將成蔣萬安噩夢」，綠營議員就漏水狂問16次「開罰了嗎？」，大罵蔣包庇、縱容，蔣回應「不接受胡亂指控」，市府會請專業人士實際會勘，沒有改善就開罰。

藍綠白議員昨猛轟遠雄，但遠雄均不回應。民眾黨議員陳宥丞昨拿出裝水的防水塑膠膜表示，目前大巨蛋內有30幾處裝設這種防水膜，避免滴到地板被開罰，這樣是否算漏水？

國民黨議員秦慧珠表示，台北市應評估買回大巨蛋，若不買回，大巨蛋對蔣萬安會是個噩夢，恐怕每個會期都要專案報告；民進黨議員許淑華指出，發現地上有積水，遠雄竟回覆是大巨蛋旁邊的SOGO商場滲過來。

體育局長王泓翔說，近日會勘，但是要到足夠的降雨量才能看出漏水，有的話就會立即開罰，依照合約是能回溯到11月1日，每天開罰10萬、最高300萬的罰款。

民進黨議員陳怡君則狂問16次大巨蛋漏水「罰了沒有？」這麼多人看到滲水、漏水，只有市長跟體育局沒有看到，「你們就是包庇、縱容，就是沒有罰。」蔣萬安強調依合約、沒有包庇，要陳怡君把話收回。

針對中職賽事場次爭議，社民黨議員苗博雅質疑，大巨蛋體育賽事57％以場次計算，一天內可以生出很多場，然而演唱會是一天一場，應以日數計算才對，要求了解決當初柯市府決策過程。蔣萬安回覆，日數計算才能符合民眾期待，兩周內會了解清楚。

民進黨議員陳賢蔚說，周杰倫演唱會下月在大巨蛋登場，但公告座位圖的舞台設計，卻阻礙球場層2處逃生動線。建管處長虞積學回應，若舞台安排模式不符消防驗證結果，會要求修改。

民進黨議員顏若芳也指大巨蛋地下一樓未申請許可即室內裝修。建管處表示，比對後與原核准圖說相符，查無違法。建管處昨晚另表示，台北大巨蛋已完成公安檢查作業，取得合格標章。