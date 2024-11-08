台北大巨蛋終於完成公安檢查 今晚獲發安全標章

世界棒球12強賽事開打前，台北大巨蛋卻未完成公安申報，北市府開罰12萬，並在大巨蛋入口貼「公安不合格場所」，限10日內完成。北市建管處今日晚間7點40分發布，台北大巨蛋已完成公共安全檢查作業，並已取得公安檢查合格標章。

建管處表示，大巨蛋委託的專業檢查人員依照「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，對大巨蛋進行安全檢查，包含防火避難設施、設備安全及機電系統等重要項目，檢查結果均符合規定，並於今日晚間約7點由台北市建築物公共安全檢查商業同業公會查核完成，並發給申報合格標章。