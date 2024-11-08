快訊

畢業逾半世紀…老校友首次開同學會 橫跨半個台灣、坐輪椅也要參加

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢217億 今5000萬交保重獲自由

支持藍營版財劃法？ 北市：營利事業營業額納入較有利

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市議員楊植斗（右）針對財劃法議題詢問財政局長胡曉嵐。圖／擷取自網路
國民黨北市議員楊植斗（右）針對財劃法議題詢問財政局長胡曉嵐。圖／擷取自網路

財政收支劃分法修正草案鬧的沸沸揚揚，台北市國民黨議員楊植斗今問，針對首都3%分配稅額的看法，財政局回覆，該版本有搭配人口分配比例，但營利事業營業額納入對於台北市較為有利，認為各版本都能再討論，也尊重立院。

楊植斗問財政局，針對多項版本提案中，國民黨立院黨團提的首都3%分配稅額的看法？高雄市長陳其邁就有到立院列席並表達出不滿，台北市更要表達自己的立場。

財政局長胡曉嵐說，目前有22版本送出委員會，國民黨的版本除了首都3%分配稅額之外，還有搭配權重占67%人口的分配，不過對於台北市而言，現行四項指標的營利事業營業額來說比較有利，也是呈現財政努力的指標。

胡曉嵐說，其實財劃法相當複雜，分配的指標牽涉到中央如何垂直分配，以及地方政府之間的水平分配，一趴改變，就會影響到大家收入很多。

不過，胡曉嵐也說，現行法規25年未修法，因此先求有再求好，版本都能再討論，也尊重立法院審議情形。

胡曉嵐強調，中央對於地方的財源挹注不能只看統籌分配款，也要納入補助款，以去年為例，北市統籌分配款達600億元，但補助款只有200億元，總計800億元，在六都為第四名，2025年度更下滑到第五名。

另外，楊植斗也詢問是否有向北市立委溝通？胡曉嵐說，都有和委員們說明，都在進行當中。

北市 國民黨 楊植斗

延伸閱讀

財劃法修正草案完成初審 苗栗縣長鍾東錦：應有政院版本

苗縣議會總質詢 2民進黨議員表態支持修財劃法

鍾東錦：財劃法不修 苗栗再20年都無法翻身

財劃法修法朝野爭論不休 侯友宜：不論誰當市長都希望修法

相關新聞

台北大巨蛋終於完成公安檢查 今晚獲發安全標章

世界棒球12強賽事開打前，台北大巨蛋卻未完成公安申報，北市府開罰12萬，並在大巨蛋入口貼「公安不合格場所」，限10日內完...

台北大巨蛋遭爆違法室內裝修 建管處火速現勘結果出爐

民進黨議員顏若芳昨晚接獲民眾陳情，發現大巨蛋違法室內裝修，工地還滿布菸蒂。台北市建管處表示，今天火速現勘稽查，無違法情事...

日系品牌攜手企業送暖 捐贈東北角學子發熱衣

臺灣UNIQLO攜手新北市瑞芳國小與東森幼幼基金會，今(8)日於瑞芳國小舉行「2024年RE.UNIQLO服裝捐贈活動」，現場與百名學生共同體驗日常服的穿搭技巧與挑選合適衣物，並致贈品牌吸濕發熱衣，讓東北角20所學校的偏鄉學生，可以暖心過冬。

汐止吉林街、福德三路纜線雜亂 清整確保通行安全及美觀

汐止區中興路箱涵至台北市內二號疏散門，也就是福德三路從中興路到吉林街路段，高速公路下的牆面纜線民眾反應太過雜亂，有礙市容，因此今天立法委員廖先翔服務處就邀集高公局、交通局和各纜線業者到現場會勘，後續將由各纜線業者在下週開始進行清理作業，預計在11月底前完成。

新北瑞芳水湳洞明里路狹窄 研擬車輛單向通行

瑞芳水湳洞明里路部分路段道路狹小，會車不易，加上路邊停車，每到假日幾乎動彈不得，因此也研擬將明里路200公尺路段設單行道，並與地方達成共識，今（8）日進行會勘，確認路線及告示牌位置。

推動綠能 新北淡水崁頂里長爭取新市鎮廣設機車換電站

新北市淡水區，崁頂里人口即將突破三萬人，而在新市鎮許多建案林立的社區當中，為了推動環保綠能減碳，崁頂里長表示，過去發現在里內有許多居民騎乘電動機車，但卻沒有一處可以換電池的設施，因此除了日前爭取到機車廠商來設施一座，未來也會持續來爭取設置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。