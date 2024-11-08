支持藍營版財劃法？ 北市：營利事業營業額納入較有利

財政收支劃分法修正草案鬧的沸沸揚揚，台北市國民黨議員楊植斗今問，針對首都3%分配稅額的看法，財政局回覆，該版本有搭配人口分配比例，但營利事業營業額納入對於台北市較為有利，認為各版本都能再討論，也尊重立院。

楊植斗問財政局，針對多項版本提案中，國民黨立院黨團提的首都3%分配稅額的看法？高雄市長陳其邁就有到立院列席並表達出不滿，台北市更要表達自己的立場。

財政局長胡曉嵐說，目前有22版本送出委員會，國民黨的版本除了首都3%分配稅額之外，還有搭配權重占67%人口的分配，不過對於台北市而言，現行四項指標的營利事業營業額來說比較有利，也是呈現財政努力的指標。

胡曉嵐說，其實財劃法相當複雜，分配的指標牽涉到中央如何垂直分配，以及地方政府之間的水平分配，一趴改變，就會影響到大家收入很多。

不過，胡曉嵐也說，現行法規25年未修法，因此先求有再求好，版本都能再討論，也尊重立法院審議情形。

胡曉嵐強調，中央對於地方的財源挹注不能只看統籌分配款，也要納入補助款，以去年為例，北市統籌分配款達600億元，但補助款只有200億元，總計800億元，在六都為第四名，2025年度更下滑到第五名。

另外，楊植斗也詢問是否有向北市立委溝通？胡曉嵐說，都有和委員們說明，都在進行當中。