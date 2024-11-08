勞動部公務員疑遭職場霸凌傳憾事 議員要求先回答3問題

一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員4日周一陳屍辦公室，被爆料是員工生前工時長、多次遭受主管歇斯底里地破口大罵，疑遭職場霸凌而想不開。新北市議員李宇翔呼籲，重啟調查前，勞動部應先回答3個問題，若真有其事，身為維護全國勞工的主責部會，不應護短，務必嚴懲惡質官員。

疑似吳姓派駐人員同事的網友在Treads發文指出，吳姓派駐人員時常早上6時前上班，下午4時半先打下班卡，再續留在辦公室加班，工時長卻未留下過勞證據，其他同事都看在眼裡。

該派駐人員生前經手業務遭主管退件、破口大罵，周日特地到辦公室加班處理案件，當晚家人曾來尋卻遭保全阻擋在外，無法及時阻止憾事發生。

新北市議員李宇翔指出，11月4日北分署該人員在辦公室用極端的方式輕生，但北分署當天僅以同仁間相處和睦、家屬希望低調云云敷衍帶過，企圖淡化外界關注並結束該案調查，8日此案出現更多爆料，勞動部才指示次長重啟調查。

李宇翔表示，勞動部在重啟調查前應先回答3個問題，是誰決定第一次的調查結果；勞動部對於四級機關內發生的命案，為何等到4天後全案被關注才願意以部層級調查；在此之前，有無任何北分署同仁陳情該機關長官等情事，若有，勞動部當時如何處理？

李宇翔認為，若真有其事，勞動部身為維護全國勞工的主責部會，應該以不護短的心態，務必嚴懲惡質官員。

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