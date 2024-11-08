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勞動部公務員疑遭職場霸凌傳憾事 議員要求先回答3問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員本周一陳屍辦公室。圖為行政院新莊聯合辦公大樓。本報資料照片
一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員本周一陳屍辦公室。圖為行政院新莊聯合辦公大樓。本報資料照片

一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員4日周一陳屍辦公室，被爆料是員工生前工時長、多次遭受主管歇斯底里地破口大罵，疑遭職場霸凌而想不開。新北市議員李宇翔呼籲，重啟調查前，勞動部應先回答3個問題，若真有其事，身為維護全國勞工的主責部會，不應護短，務必嚴懲惡質官員。

疑似吳姓派駐人員同事的網友在Treads發文指出，吳姓派駐人員時常早上6時前上班，下午4時半先打下班卡，再續留在辦公室加班，工時長卻未留下過勞證據，其他同事都看在眼裡。

該派駐人員生前經手業務遭主管退件、破口大罵，周日特地到辦公室加班處理案件，當晚家人曾來尋卻遭保全阻擋在外，無法及時阻止憾事發生。

新北市議員李宇翔指出，11月4日北分署該人員在辦公室用極端的方式輕生，但北分署當天僅以同仁間相處和睦、家屬希望低調云云敷衍帶過，企圖淡化外界關注並結束該案調查，8日此案出現更多爆料，勞動部才指示次長重啟調查。

李宇翔表示，勞動部在重啟調查前應先回答3個問題，是誰決定第一次的調查結果；勞動部對於四級機關內發生的命案，為何等到4天後全案被關注才願意以部層級調查；在此之前，有無任何北分署同仁陳情該機關長官等情事，若有，勞動部當時如何處理？

李宇翔認為，若真有其事，勞動部身為維護全國勞工的主責部會，應該以不護短的心態，務必嚴懲惡質官員。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

勞動部 李宇翔

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