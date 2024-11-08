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新北頒公廁金質獎 遊客中心掃4次／天、醫院清8次

中央社／ 新北8日電

新北環保局今天表示，評選交通部觀光署北觀處5處遊客中心與停車場，以人力駐點固定每天清掃髒臭4次；土城醫院、淡水馬偕醫院、台北醫院每天掃公廁8次，都獲得公廁金質獎。

新北市府環保局說，今天頒發「113年度公廁金質獎暨特優場所認證」，今年首度有市立土城醫院、淡水馬偕醫院、衛福部台北醫院，3間公廁參加評選，都獲得金質獎。

環保局說，在病患、家屬等大量使用者情況下，醫院要每天清掃8次，常保公廁乾淨，提供乾淨的如廁環境，相當不易。

環保局主任秘書許銘志表示，使用者對公廁的要求很簡單的「乾淨」，也需使用者發揮公德心，注重如廁禮節。今年共26個公廁通過特優場所認證，類型從交通場站、加油站、停車場到公園。

他說，特優級的公共廁所，除全面配合衛生紙丟馬桶政策，也達到「不髒、不濕、不臭」的等級。

環保局說，38年廁齡的中油蘆洲加油站公廁，積極維護、更新硬體設備，清潔人員24小時定期巡檢、清掃，讓旅客體驗賓至如歸。共獲金質獎、永續公廁獎、金質績優清潔人員，特優場所認證等，共4項獎項。

環保局說，觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處，白沙灣、三芝、野柳地質公園與觀音山等4個遊客中心，及龜吼停車場，屬熱門觀光旅遊景點；北觀處清潔人員每天駐點清掃4次，因應大量人潮，機動清理各種髒、濕、臭，共獲得5個金質獎。

公廁 環保局 馬偕醫院

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