新北23.1億行政罰鍰尚未收回 侯友宜：持續催收
新北市議會今天總質詢，無黨籍議員蔡錦賢今表示，颱風康芮走後，造成北海岸受損嚴重，很多復原工作都需要援助，新北卻有23.1億元的行政罰鍰尚未收回，要求市府持續催收。新北市長侯友宜表示，會繼續催收，不但對市政有幫忙，也能協助災後復原。
蔡錦賢表示，這次颱風後，三芝很多地區仍待恢復，很多地方都被大量雨水沖刷，帶走大量土石，蔡指出，新北去年度尚有23.1億元行政罰鍰尚未收回，其中警察局9.9億元第一、環保局3.6億元居次，交通局2.9億元第三，要求市府加速催收。
新北市交通裁決處表示，58%是尚未到繳費期限，會陸續繳費，其餘42%已全數移送強制執行，此部分剩餘4533萬元尚未收回．
新北市警察局表示，至2023年度累計，應收未收行政罰鍰合計9億9,216萬127元，其中，違反道路交通管理處罰條例第12至68條，金額4億97萬7866元，由監理單位負責催繳。另違反毒品危害防制條例共3億8167萬4686元，違反道路交通管理處罰條例第69至84條2億829萬4901元，由警察局負責催繳。
警察局表示，對於逾期未繳納罰鍰案件，各分局均依法辦理送達催繳，經依法完成送達仍未依限繳納者，清查義務人財產後，移送行政執行署辦理行政執行。取得核發執行憑證後，將定期查核各義務人財產，以利後續再移送。
新北市環保局表示，經查今年年度截至10月行政罰鍰收繳情形，裁罰金額前3名分別為違反水汙染防治法、廢棄物清理法及空氣汙染防制法；所處之罰鍰，倘有逾繳款期限仍不繳交，即依法移送法務部行政執行署所屬分署強制執行。
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