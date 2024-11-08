議員籲健保卡公所隨辦隨領 侯友宜：人民需要就做

無黨籍新北市議員李翁月娥今天說，健保卡應比照敬老卡，在新北29區公所提供隨辦隨領服務。新北市長侯友宜說，便民最重要，會與健保署與各區公所溝通，只要人民需要就來做。

新北市議會今天進行總質詢。李翁月娥表示，新北市民要辦理或換發健保卡都只能到台北市健保局，對上班族或老人都相當不便，去郵局辦也要等5個工作天；目前新北市所有區公所都能隨辦隨領敬老卡，呼籲健保卡應比照敬老卡，能在區公所隨辦隨領。

李翁月娥也說，她已經幫忙問好，健保局、健保署都很高興，「何樂不為」，還說如果新北市要做，會無條件送製卡機給每個區公所，不過目前問題在於區公所工作量會增加，每個社會課要再多增加1名人力。

侯友宜表示，便民最重要，他與李翁月娥想法一致，除了要先了解有多少人需要換發健保卡，也要與健保署說好如何配合，並與各區公所溝通人力與物力等，他會責成民政局主政、衛生局協調，只要人民需要就來做，能便民就要承擔，努力朝這方向來做。