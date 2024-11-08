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新北112年共23億行政罰鍰未收回 侯友宜允催收

中央社／ 新北8日電
新北市長侯友宜。聯合報系記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者葉德正／攝影

無黨籍議員蔡錦賢表示，新北市遭颱風重創，市長侯友宜與立委應向中央爭取經費，除此之外，新北去年尚有新台幣23.1億應收未收的行政罰鍰，應派專人催收。侯友宜允諾催收。

新北市議會今天進行市政總質詢。蔡錦賢說，新北市有山有海，颱風侵襲常造成嚴重災情，希望新北市立委要帶頭爭取預算，侯友宜也要喊聲，有吵有糖吃。

侯友宜表示，新北市人均統籌分配稅款與一般補助款都是最低，很不公平，尤其交通建設就要幾千億，新北也常是颱風重災區，包括災害準備金、員工加班費都要錢解決，希望中央財劃法至少將現行75%比25%回復到精省前的60%比40%。

不過蔡錦賢也說，不靠別人、靠自己也可以，新北市有23.1億應收未收的行政罰鍰，前3名以警察局9.9億最多，環保局3.6億居次，交通局2.9億緊追在後，如果能派專人勤勞催收，收回多少算多少，有錢就好做事。

侯友宜承諾，「我會來催收」，討一些錢回來，對市政推動與災後復原都有幫忙。

警察局表示，罰鍰主要項目為違反道路交通管理處罰條例達6億餘元，違反毒品危害防制條例達3.8億元，對於逾期未繳納案件，各分局都依法辦理送達催繳，仍未繳者移送行政執行署辦理行政執行。

環保局說，行政裁罰金額前3名分別為違反水污染防治法、廢棄物清理法及空氣污染防制法；未收繳數前3名為違反水污染防治法、空氣污染防制法及噪音管制法。如果逾期仍不繳交，環保局會依法移送法務部行政執行署所屬分署強制執行。

交通局說，截至今年9月底已收回2.4億，剩餘約4500萬尚未收到，皆已送執行署執行。

侯友宜 環保局

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