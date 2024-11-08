推動綠能 新北淡水崁頂里長爭取新市鎮廣設機車換電站

新北市淡水區，崁頂里人口即將突破三萬人，而在新市鎮許多建案林立的社區當中，為了推動環保綠能減碳，崁頂里長表示，過去發現在里內有許多居民騎乘電動機車，但卻沒有一處可以換電池的設施，因此除了日前爭取到機車廠商來設施一座，未來也會持續來爭取設置。

崁頂里長吳庭岳表示，無論是任何廠牌，推廣增設機車換電站是未來的趨勢，因此為了讓里內的電動機車騎士可以更加方便，過去已經在新市五路三段，海洋都心公車站旁設置了電動機車電池交換站。

里長表示，未來還會在崁頂活動中心爭取增設一處電池交換站，對於電動機車沒有侷限任何品牌，只要可以推動減碳綠能，未來在崁頂里內都會來爭取，讓民眾可以更加便利的來換電，並且提高環保意識，推動綠能科技的發展。