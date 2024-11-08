新北瑞芳水湳洞明里路狹窄 研擬車輛單向通行

瑞芳水湳洞明里路部分路段道路狹小，會車不易，加上路邊停車，每到假日幾乎動彈不得，因此也研擬將明里路200公尺路段設單行道，並與地方達成共識，今（8）日進行會勘，確認路線及告示牌位置。

濂洞里里長代理人黃嘉祺表示，明里路兩側都有住家及店家，加上道路路幅狹小，會車有困難，兩年前就開始爭取改單行道，不過當時未與地方居民取得共識，因此也延宕至今，不過隨著現在連平日道路都常常堵塞，居民也是很困擾。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，水湳洞明里路約兩百公尺的路段道路不寬，雙向會車很困難，尤其是假日人車更多，常常造成交通堵塞，目前已研擬單向道的通行方向，以及告示牌架設等等，尚待新巴士路線也跟著調整，在確定變更單向道的期程。