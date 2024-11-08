汐止吉林街、福德三路纜線雜亂 清整確保通行安全及美觀

汐止區中興路箱涵至台北市內二號疏散門，也就是福德三路從中興路到吉林街路段，高速公路下的牆面纜線民眾反應太過雜亂，有礙市容，因此今天立法委員廖先翔服務處就邀集高公局、交通局和各纜線業者到現場會勘，討論改善辦法。

立法委員廖先翔服務處表示，針對牆面上附掛的多組纜線整頓，經高公局跟各纜線附掛單位現場討論後，將由各纜線業者在下週開始進行清理作業。但也因應前陣子颱風造成的纜線損壞，各業者目前仍在進行颱風後的緊急搶修作業，因此牆面整理工作預計在11月底前完成。

立委服務處也說明，此次牆面纜線整理計劃的主要目的是改善市容，並確保道路使用者的安全，尤其是機車騎士的通行安全。透過這次整頓，中興路沿線至台北市內二號疏散門的牆面將更加美觀，纜線也會經妥善整理，不再隨意垂掛影響通行。