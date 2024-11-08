日系品牌攜手企業送暖 捐贈東北角學子發熱衣

臺灣UNIQLO攜手新北市瑞芳國小與東森幼幼基金會，今(8)日於瑞芳國小舉行「2024年RE.UNIQLO服裝捐贈活動」，現場與百名學生共同體驗日常服的穿搭技巧與挑選合適衣物，並致贈品牌吸濕發熱衣，讓東北角20所學校的偏鄉學生，可以暖心過冬。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，謝謝本校志工大隊長林惠玉女士的媒合，促成這個有意義、有價值的服裝捐贈活動。也要感謝臺灣UNIQLO與東森幼幼基金會，捐贈東北角弱勢孩子冬衣，讓他們在寒流來襲之際，能擁有屬於自己的保暖衣物。希望孩子在此愛心基礎上，能專心向學，成為有用之人，並學會感恩。

志工大隊長林惠玉表示，這次捐贈活動，提供每名學生二手衣福袋以及全新的發熱衣，讓孩子在寒風中可以感受到溫暖，同時也培養惜物、環保、愛護地球的概念，深具教育意義。

家長會長莊志偉表示，偏鄉孩子大多來自弱勢家庭，缺乏家庭妥善照顧，有時甚至連一件可以保暖的新衣服的沒有，非常感謝臺灣UNIQLO與東森幼幼基金會給孩子帶來溫暖與愛心。

參與活動的廖同學表示，感謝叔叔、阿姨提供UNIQLO二手衣及全新的發熱衣，讓我感受到社會的愛心，也能為減碳環保盡一分心力，很高興參與這項有意義的活動。