汐止保新里影音學堂結業 在地企業響應鼓勵長輩不斷學習

觀天下有線電視公司舉辦的保新里影音學堂進入第二堂課，雖然上週因為颱風攪局，導致課程延後一個星期，但是不減里民學習的熱情，課堂上學員踴躍的分享自己學習的成果，將生活紀錄影片拿出來跟大家一起觀摩，在地經營三十多年的精華光學公司也共襄盛舉，熱情贊助每位學員小禮物，希望長輩們都能不斷學習，持續成長。

課堂上大家分享自己製作影片的成果，然後說明製作想法，再由老師和各位學員一起參與討論，一起用創意來紀錄生活，觀天下每年舉辦影音學堂，就是希望讓大家都能活用手機紀錄生活時刻點滴，課堂上老師淺顯的說明各項拍照、錄影、剪接和社群媒體的應用等等，讓學員打開新的視界。

精華光學公司經理周育俞表示，精華光學深耕汐止三十多年，公司員工也都來自汐止這個地區，一直以來也都積極參與汐止社區的活動，也藉此跟著社區一起學習，一起成長。

保新里長吳明道表示，影音學堂第一次上課之後反應非常熱烈，今天進行成果發表，大家都非常開心，非常感謝在地企業觀天下有線電視和精華光學，舉辦手機影音課程，還贈送每位學員紀念品。