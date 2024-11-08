山陀兒大水沖毀新北金山清水溪上游護岸 憂再釀災里長緊盯復建
山陀兒颱風大雨沖毀清水溪上游護岸，湍急的溪水淹沒農田與道路，還奪走了一對銀髮夫妻的性命。而進入冬季，東北季風開始發威，氣候異常颱風還不斷生成，里長也擔憂若是再經歷一次這樣的大雨恐再釀災，因此每天都緊盯著復建工程，盼著完工前不要再遇到致災性大雨。
六股里長鐘鼎平說，感謝第一時間區公所團隊進場協助搶災，現在清水溪上游被沖毀的部分護岸由市府團隊接手復建，還有溪床上的清淤及整理也加緊進行中，災後溪床上散佈大小石頭還有泥沙，過了一個月，陸續都清理完畢，保持流水順暢，而毀壞的護岸復建工程預計工期三個月，要將500公尺毀壞的護岸給修復好。
此外還可以見到沖毀的護岸旁農田已經看不出是農田的樣貌，被泥沙與大小石頭埋沒，現在也只能等護岸修復工程結束之後再著手進行農田的復原，被大水沖毀的平靜生活還需要一段漫漫長路才能恢復，里長也期盼將預防工作做好，避免下次大雨再度成災。
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