新北本土登革熱零星個案不斷 新增1例、累計74例
新北衛生局今天表示，新增1例本土登革熱病例，仍住院治療中。新北累計共74例，避免孳生病媒蚊，仍是防治策略。若在高風險區遭叮咬成為隱形傳播者，仍會向外擴散零星個案。
新北衛生局下午發布新聞表示，中和區的67歲女性，11月4日出現發燒、頭痛、嘔吐及出疹等症狀，就醫通報送驗後，確診為本土性登革熱。
衛生局說，病患目前仍住院治療中，經調查，感染仍與目前高風險區域有關。新北自9月23日出現本土登革熱病例，截至目前累計74例，仍陸續出現零星個案。
部分外縣市的本土登革熱病例，個案未曾至新北市本土登革熱風險區域活動，但病毒基因定序結果與新北市中和新店群聚病毒序列相同。
對此，新北是否無法確實控制疫情，疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪說，疫情是獲得有效控制，但因受颱風降雨影響，易孳生病媒蚊。
她說，若在登革熱高風險區被叮咬，成為未發病或未被通報的隱形感染者，病毒隨人類移動，就有可能造成外縣市的零星感染，確實清掃環境避免孳生蚊蟲，仍是基本防治之道。
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