台北大巨蛋遭爆違法室內裝修 建管處火速現勘結果出爐

民進黨議員顏若芳昨晚接獲民眾陳情，發現大巨蛋違法室內裝修，工地還滿布菸蒂。台北市建管處表示，今天火速現勘稽查，無違法情事，仍告誡大巨蛋廠商如涉及室內裝修應依法申請審查許可，建管處將配合主管機關持續不定期稽查。

市長蔣萬安今赴議會專案報告大巨蛋等市政議題，顏若芳指大巨蛋違法室內裝修。建管處長虞積學回應將立即派員前往現場稽查，看有沒有未經許可擅自裝修，若有將依照建築法開罰；體育局長王泓翔也表示，將派員前往，這必須要申請才能施工，再來就是施工要符合公安

建管處下午表示，依建築物室內裝修管理辦法第2條規定「供公眾使用建築物及經內政部認定有必要之非供公眾使用建築物，其室內裝修應依本辦法之規定辦理。」

建管處說，此次現場稽查，依據爆料照片逐一比對大巨蛋旅館辦公室營運層地下1樓（竣工圖說為地下2樓）原核准圖說，查無違法室內裝修之行為，均與原核准圖說相符。