北市登革熱本土病例加一 大安區4旬男感染源待釐清
北市繼萬華區出現1例登革熱本土病例，大安區今再增1例，一名40多歲男性10月31日起陸續出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉及出疹等症狀，就醫後通報採檢，今天研判為確定病例。衛生局說，個案潛伏期間無出國，也無新北市登革熱管制區活動史，感染源尚待釐清。
衛生局表示，大安區公所已於今天下午召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等防治工作。
截至11月8日下午3時，北市累計50例登革熱確定病例，包含45例境外移入，5例為本土病例。本土病例中，前3例的基因定序結果與新北市新店及中和區群聚事件相同。
衛生局說，接獲疑似登革熱病例通報後立即疫情調查、執行戶內外孳生源清除及環境噴藥，提醒市民務必配合疫情防治工作，將環境巡視及清除戶內外病媒蚊孳生源等環境整頓工作視為日常生活一環，避免登革熱於社區蔓延。
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