北市登革熱本土病例加一 大安區4旬男感染源待釐清

北市繼萬華區出現1例登革熱本土病例，大安區今再增1例，一名40多歲男性10月31日起陸續出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉及出疹等症狀，就醫後通報採檢，今天研判為確定病例。衛生局說，個案潛伏期間無出國，也無新北市登革熱管制區活動史，感染源尚待釐清。

衛生局表示，大安區公所已於今天下午召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等防治工作。

截至11月8日下午3時，北市累計50例登革熱確定病例，包含45例境外移入，5例為本土病例。本土病例中，前3例的基因定序結果與新北市新店及中和區群聚事件相同。