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新北分署雙11大拍賣 詐欺犯豪宅及5部名車遭法拍

中央社／ 新北8日電

法務部行政執行署新北分署說，11月11日上午11時將拍賣詐欺犯的保時捷跑車等5部名車，以及底價新台幣3461萬元的板橋區知名豪宅「聯上涵翠」1戶等建案，歡迎民眾競標。

新北分署說，為貫徹國家「五打七安」政策，針對檢察機關查扣財產迅速變價拍賣，因此於11月11日上午11時舉行「五打七安聯合拍賣會」。

新北分署表示，當天會先在新北分署12樓拍賣室進行不動產開標程序，首先是「台版地面師」詐欺案被告名下位於板橋區華江一路的「聯上涵翠」建案1戶，屋齡僅約5年、近50坪，附1個平面停車位，底價3461萬元，拍定後點交，是法拍市場上稀有釋出的物件。

另外，還有「三峽區溪東路159號5樓」大樓住宅，屋齡僅7年，坪數約45.69坪（含未登記之夾層增建約8.33坪），附1個機械車位，這次已是第4拍，價格下殺至820萬元，且為點交物件，適合首購族。

至於「蘆洲區長安街23巷1號11樓之4」大樓住宅屋齡28年，附30個地下停車位，坪數約339.4坪，本次以3477萬6000元進行第4拍。此外還有位於新北市永和區、土城區及五股區其他不動產，歡迎民眾投標。

新北分署說，不動產開標後，將接續拍賣動產，包括2022年出廠的保時捷TAYCAN純電跑車、2021年出廠的BMW X5、2021年出廠的JEEP「藍哥王」吉普車、2015年出廠的BMW 328i與2011年出廠的VOLVOS60，都是市面熱門車款。

新北分署表示，每部車輛均定有底價，想要競標者須簽承諾書，並於拍賣當天上午10時至10時55分，至新北分署12樓拍賣室登記並取得號碼牌後，才能競價應買。

參與不動產現場投標者，自當天上午10時30分起開始投標，至11時整截止投標；如欲採不動產通訊投標者，最遲應於拍賣日前1日將通訊投標書以雙掛號方式送達新北分署專用郵政信箱。

屋齡 車位

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