議員批花博飲食區變大型夜店現噪音菸害 北市稽查

議員陳怡君指出，花博公園內的MAJI集食行樂飲食區，常被檢舉有噪音，環境髒亂等，且疑有外籍男子兜售毒品；北市產發局表示，會與相關單位前往稽查，重議約時會修正合約規範。

台北市議會今天下午召開定期大會財政建設部門質詢及答覆，民進黨議員陳怡君質詢提到，花博公園圓山園區內的MAJI2集食行樂區內有許多餐酒館等店家，經查是由市府委託外部廠商營運。

陳怡君表示，近期接獲投訴，集食行樂區的餐酒館常出現噪音，且有許多酒客任意在場抽菸，並發現此區域附近有滿地的碎裂酒瓶，連場館內設施及建物都被胡亂塗鴉。

她調閱資料發現，針對花博MAJI集食行樂飲食區投訴案，自2022年至今累計上百件，民眾陳情提到，因飲食區過於吵雜，導致當地住戶1週內有3天從晚上至清晨出現噪音及亂象，影響生活品質，民眾形容花博目前已變大型夜店園區。

陳怡君說，圓山花博公園由財團法人台北市會展產業發展基金會管理，設置MAJI集食行樂飲食區進駐且規劃有音樂區、商店街、餐酒館、創意市集等分區，因園區內餐酒館在週末會辦活動吸引人潮，民眾投訴酒客不僅佔據步行區域還喧鬧並隨意吸菸，更有酒客帶移動音響設備私接電源大聲播音樂。

此外，有長輩發現園區內建物、廁所從天花板到牆壁、花博指引牌都被塗鴉，直言如治安死角，甚至有民眾舉發園區內疑有外國籍男子兜售毒品。陳怡君表示，要求北市產業發展局約束餐酒館，甚至在合約訂定相關規範，確保在地居民基本生活品質。

北市產發局長陳俊安在議場答覆，先前與廠商簽約時，就要求營業時間只能在上午10時至晚上10時，針對廠商有超出合約範圍的營運行為，已分批次開罰，因12月6日將與廠商重議約，會針對營業樣態時間、範圍、清潔環境、秩序維護等納入新的合約規範。

至於疑有毒品販售及菸害，陳俊安指出，若涉及毒品是絕對不允許，一定嚴格法辦，會與警局共同研議防治與稽查手段，並通知衛生局加強園區菸害稽查，而店家私接音箱導致出現噪音，將評估在夜間時段把插座上鎖。