北市圓山花博公園變大型夜店？噪音、髒亂、廁所陰森挨批像鬼屋

台北市圓山花博公園內餐廳由委外廠商進駐營運與清潔維護，市議員陳怡君卻指出，園內餐廳酒館屢遭附近民眾投訴噪音嚴重，影響居民生活，公園變大型夜店，從半夜至早上7時干擾周遭4里里民睡眠，累計上百件投訴塗鴉、噪音、環境髒亂等案件。北市產發局表示，12月6日將與廠商重新議約，會將這些問題納入新合約規範。

陳怡君說，有的酒客隨意吸菸，垃圾未及時清潔，地上還有碎裂的酒瓶，恐傷及民眾，就連場館內許多設施、建物也被大量胡亂塗鴉，不只環境髒亂，更讓環境優美的花博公園如同鬼屋。花博該處飲食區，從2022年至今有上百件相關投訴。

陳情民眾表示，美食區夜店造成當地住戶一周至少星期五、六、日3天，從晚上到清晨的噪音及亂象讓人無法入眠，民眾形容花博已經不是公園，而是大型夜店園區。

陳怡君說，圓山花博公園目前由會展基金會管理，由MAJI集食行樂廣場進駐園區，規畫音樂區、商店街、餐酒館、創意市集等分區。園區內餐酒館週末舉辦活動人潮眾多。民眾還投訴，酒客占據商店街步行區域喧鬧、隨意吸菸，也有酒客帶移動音響設備私接電源，大聲播放音樂。

陳怡君指出，除了接受民眾的陳情之外，她調閱索資顯示：2022年至今民眾投訴1999上百件，不只有噪音、二手菸投訴，還有酒客泥醉後便溺、嘔吐造成環境髒亂，甚至有民眾舉發園區內有外國籍男子販售毒品。還有民眾去現場勸導險被揍。

另有民眾反映園區建物、廁所從天花板到牆壁，就連花博指引牌都被大面積塗鴉，有如治安死角，而標榜優等的廁所，尿布台及每間廁所都被塗鴉，讓媽媽跟小朋友不敢使用尿布台，對尿布台的清潔環境存有疑慮，而被塗鴉的廁所及走廊，讓人直言像是鬼屋一樣陰森。

產發局長陳俊安表示，當初與廠商簽約時，營業時間明定上午10點至晚上10點，因此很明顯廠商有超出合約範圍的營運行為，有做分次裁罰，因12月6日即將與廠商重新議約，因此未來會針對營業樣態、時間、範圍，還有周邊環境清潔、秩序維護等納入合約規範。