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獨家專訪／高中生搭捷運遭女子持刀劃傷臉 勇警衝上前奪刀

28年來首見 臺北捷運更新增貼「禁帶危險品」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北大眾捷運股份有限公司
照片取自臺北大眾捷運股份有限公司

    臺北捷運即日起於臺北車站、市政府站等11個捷運站，以及於五條路線中各一部列車內，增設「禁帶危險物品」標示，提醒旅客未經許可，不得攜帶危險品或易燃物進入捷運範圍，如有違法事項，將依大眾捷運法處理，違者最高可罰100萬元，呼籲旅客注意隨身物品，維護乘車安全及秩序。

     北捷指出，捷運系統內「禁止吸菸」、「禁止飲食」標示，自通車至今實施已28年，良好的捷運文化深植人心；然而，因應近年來社會急速變遷，以及少數旅客攜帶違規物品造成他人乘車不安，即日起增設「禁帶危險物品」標示。初步擇定於11個車站，包括大安站(文湖線)、南港展覽館站(文湖線)、古亭站、臺北101/世貿站、臺北車站(板南線)、淡水站、南京復興站(松山新店線)、西門站、市政府站、頂溪站、蘆洲站張貼；此外，五條捷運路線也各選擇一部列車張貼。

     北捷表示，為維護旅客安全及乘車秩序，大眾捷運法第50條之1第1項第1款規定「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰」，臺北捷運公司呼籲民眾搭乘捷運勿攜帶危險物及易燃物品，如有違法事項，均依大捷法處理，以維護乘車安全及秩序，若攜帶工作用刀具乘車，請妥善包覆收納，以免受罰。

     臺北捷運系統旅客須知第28點亦明文規範，未經許可，不得攜帶危險品或易燃物進入捷運範圍，包含各種刀具、剪刀或其他尖銳物品，以及各種槍械或彈藥、易燃液體、易於爆裂物品、容易自燃及引燃物品、容易侵害人體及有害他物之虞物品；但未違反法令，經妥善包裝，且無影響他人安全之虞者，不在此限。

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北捷 捷運

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