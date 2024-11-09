「新莊好奇廟」16日起登場

2024藝起來新莊串門子以「新莊好奇廟」為主題，自11月16日起至11月30日，串聯新莊廟街百年廟宇古蹟、美食、特色景點等，辦理廟街走讀、馬戲雜耍展演、音樂演出、藝術神將、展覽等一系列活動，歡迎大家「藝」起來探索廟街的奇妙之處。

新北市文化局表示，「藝起來新莊串門子」品牌活動自109年起辦理，除連結新莊廟街上的文化資產外，還有古色古香的特色巷弄戲館巷、米市巷，與新莊大拜拜發放的鹹光餅、韓國美食家白種元欽點的金牌鳳梨酥等在地知名美食。今年也用豐富多樣的活動，活化文化資產與廟街商圈創生發展，吸引人潮逛遊廟街，讓民眾用不同角度認識新莊廟街與歷史文化。

此次活動規劃椅子倒立、魔術雜耍、劍玉等馬戲雜耍定點及遊走式表演，還有臺式DJ秋波電台、已故人間國寶楊秀卿藝生李育容(楊咩咩的雜雜唸歌)的音樂演出；更邀請曾獲金鐘獎最佳美術設計、身兼「劇場服裝設計師」與「神將塑造師」的李育昇來新莊慈祐宮辦理講座，並展出其打造的謝范將軍及千里眼順風耳，民眾可至慈祐宮及地藏庵門前一睹風采。此外，還有廟宇平安印集章兌換限量平安符以及「廟街文化展」等多樣化活動，除了宮廟及常民文化，也用多元的視角詮釋新莊廟街，邀請民眾來發現廟街奇妙之處與在地文化故事。

2024藝起來新莊串門子系列活動，自11月16日至11月30日登場，除新莊廟街活動外，還有新莊文化藝術中心「RE³布袋戲特展」、金車文教基金會於新北市立圖書館新莊中港分館的「老神在在★萬事All Right實境解謎互動展」；期間，11月23及24日於新莊文藝中心演藝廳有真快樂掌中劇團的《贌戲》演出，11月30日還有洪至玄木偶劇團《大角色：九龍真功完結篇》於新莊文藝中心廣場開演。另外，新莊廟街走讀活動自8日中午12時在活動官網開放免費報名，名額有限，額滿為止。

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