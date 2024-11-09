新北推出原民版兒童卡 明年1月起新北學籍兒童皆可申請

新北市國小學童成長不可或缺的夥伴─新北兒童卡推出全新設計的原民版兒童卡今7日正式亮相；新北市副祕書長龔雅雯表示，明（114）年1月起，新北兒童卡申請資格將再擴大，非本市戶籍卻在新北市就讀的學童亦可申請，即提供戶籍或學籍於新北市的6歲以上、12歲以下兒童申請新北兒童卡，以享有搭乘捷運、公車、火車5折以下的優惠，讓新北市小朋友從小養成搭乘公共運輸習慣。

龔雅雯副秘書長表示，交通局於107年推出了幾米版兒童卡，並再推出原民版兒童卡，卡面設計以16個不同的原住民族，包括阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、太魯閣族、卑南族、賽夏族、魯凱族、賽德克族、噶瑪蘭族、鄒族、雅美族、撒奇萊雅族、邵族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族等原住民兒童穿著各自族群傳統服裝為主視覺，凸顯原住民族的活潑形象，也呈現象臺灣文化豐富多樣性及族群共榮面向。

交通局長鍾鳴時指出，明年1月起，新北兒童卡的資格將再擴大為戶籍或學籍於新北市的6歲以上、12歲以下兒童皆可申請，過去若無申請過新北兒童卡的新北市學籍學童可由法定代理人親自或以書面委託代理人檢具申請書、身分證明文件、學籍證明文件（新北校園通APP畫面或在學證明），向新北市任一區公所提出申請，約新增1,600位學童受惠。

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