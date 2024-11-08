新北原民社宅卡關 議員批主因是原住民綜發基金亂花

新北市目前有新店中正、三峽隆恩埔兩處原住民社會住宅，目前有106人排隊候補，最長等9年沒等到。新北市議員馬見今總質詢指出，新北市2019年就向原民會爭取興辦第三處原民社宅，中央都以沒錢回覆地方政府，他直言，原住民綜發基金本就可補助地方興建原民社宅，沒有錢是被拿去支應「非法定用途」的禁伐補償。

新北市長侯友宜表示，原民會這條路走不通的話，會改向內政部申請，全力推動。

馬見今天指出，目前這兩處原民社宅，仍在候補的族人家戶有100多人，這100多人不是一個表格，而代表一戶戶家庭，是扛著這城市中飛漲的租金壓力、甚至難以喘息的109個原住民家庭，這是中低收、 低收以下、無家可住的數百位經濟弱勢族人們。

馬見說，其中等最久的是從2015年就已開始候補，至今已經排了9年之久，孩子都能從小一唸到國中畢業了，實在太扯。

馬見指出，他在2019年起，爭取在樹林柑園、南園等地區設置第三處原住民社會住宅，前者土地被中央收回，南園段目前進度到底為何？侯友宜表示，目前爭取中央補助，因為經費需要21億元，但原民會表示沒有預算經費，仍要持續溝通。

馬見說，今年6月13日在立法院內政委員會上，原民會提出「賴清德總統原住民族政見推動規畫」的專題報告中，更提到「配合社會住宅政策推動， 協助地方政府規畫或興辦專屬原住民族社會住宅，他曾建議侯市府可依原住民族綜發基金運用辦法中地方政府興建原住民族社會住宅專案貸款來依法申貸興建。

馬見說，興建原民社宅就是明文訂定在法定用途，原民會說錢不夠無法提供貸款，就是因額度被原民會拿去支應非法定用途的禁伐補償，痛批「禁伐補償，違法不編；綜發基金，違法支用」，才是原住民社會住宅停滯不前的主因。

侯友宜表示，原民會這條路走不通，市府會改向內政部爭取社宅，也希望內政部能夠支持這個想法，把社宅政策做到最好。