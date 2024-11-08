快訊

Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元

「盼外界原諒」中捷隨機殺人釀傷 凶嫌認在反省：我終究要回歸社會

羽球／日本「空靈女神」大堀彩宣布退休 熊本賽是最後一舞

聽新聞
0:00 / 0:00

樹枝倒塌在電線上未移除 台電、樹林公所互踢皮球

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
康芮颱風上周橫掃台灣各縣市，至今仍有許多偏遠樹木倒塌在電線上未移除。圖／台電提供
康芮颱風上周橫掃台灣各縣市，至今仍有許多偏遠樹木倒塌在電線上未移除。圖／台電提供

康芮颱風上周橫掃台灣各縣市，至今仍有許多偏遠樹木倒塌在電線上未移除，但近來新北市樹林區公所與台電就樹木倒塌在電線上，誰來移除樹木爭論不休，樹林工務課長直嗆台電「沒生命幫你協調」民怒雙方一個收電費、一個收納稅錢卻都想卸責，是人民的悲哀。立委葉元之則說，樹林區立委蘇巧慧最近很忙，隔空向蘇喊話「若妳忙不過來我來幫妳協調」。

新北市境內因康芮颱風造成數千起路樹倒塌、約20萬戶停電，至今一周後仍有部分山區、產業道路有樹倒狀況仍待復原。不過本周在樹林事務群組內，樹林公所與台電雙方就樹木倒塌在電線上，誰該移除樹木這件事情爭論不休。

台電搬出電業法要求區公所移除樹木，樹林公所則認為樹木傾倒若無涉交安，應回歸事業主管機關自處。樹林工務課長本週二直接嗆「我現在是工務課主管跟你說明、我沒有生命幫你協調」。台電今表示定期清理靠近線路樹枝，若須台電配合可協助。樹林區長對此補槍回應「都你在解釋，那你就等定期的時候，你在清吧」。

而雙方僅針對到底誰該移除倒在電線上的樹木爭論不休，無人在意是否影響民生用電問題，民眾批評台電收電費帳單、公所拿人民納稅錢辦事，兩邊卻都只想卸責，根本就是人民的悲哀。

立委葉元之表示，台電屬中央政府管轄、公所屬地方政府管轄，事涉中央與地方協調，不過樹林在地立委蘇巧慧近來忙著新北市全區各地跑，可能沒空去管樹林協調的事情，葉隔空向蘇喊話表示，「若妳忙不過來，我可以來幫妳協調。」

台電今表示定期清理靠近線路樹枝，若須台電配合可協助，樹林區長則補槍回應「都你在解釋，那你就等定期的時候，你在清吧」。記者李定宇／翻攝
台電今表示定期清理靠近線路樹枝，若須台電配合可協助，樹林區長則補槍回應「都你在解釋，那你就等定期的時候，你在清吧」。記者李定宇／翻攝
台電及樹林公所互班法條及相關辦法要求對方移除樹木。記者李定宇／翻攝
台電及樹林公所互班法條及相關辦法要求對方移除樹木。記者李定宇／翻攝
樹林工務課長本週二直接嗆台電「我現在是工務課主管跟你說明、我沒有生命幫你協調」。記者李定宇／翻攝
樹林工務課長本週二直接嗆台電「我現在是工務課主管跟你說明、我沒有生命幫你協調」。記者李定宇／翻攝

台電 康芮颱風

延伸閱讀

綠疑中國啤酒低價銷台統戰 葉元之：對台啤要有自信

川普慶賀團長是否為韓國瑜？ 林佳龍：籌備中

蘇巧慧代表綠營選新北市長？蘇貞昌出席拜廟行程未回應

2026新北市藍白合？ 侯友宜與蘇巧慧都表態了

相關新聞

樹枝倒塌在電線上未移除 台電、樹林公所互踢皮球

康芮颱風上周橫掃台灣各縣市，至今仍有許多偏遠樹木倒塌在電線上未移除，但近來新北市樹林區公所與台電就樹木倒塌在電線上，誰來...

議員指颱風前僅固定1棵樹 侯友宜：要求不夠落實

新北議員陳世軒說，颱風康芮導致新北傾倒千棵路樹，但新北在颱風來前只加強固定1棵樹，應要求區公所落實。侯友宜說，不可能僅1...

新北原民社宅卡關 議員批主因是原住民綜發基金亂花

新北市目前有新店中正、三峽隆恩埔兩處原住民社會住宅，目前有106人排隊候補，最長等9年沒等到。新北市議員馬見今總質詢指出...

周杰倫大巨蛋演唱會下月登場 議員爆舞台設計擋逃生動線

台北市長蔣萬安今上午赴議會專案報告台北大巨蛋等市政議題，民進黨議員陳賢蔚質詢提及，周杰倫演唱會下月登場，主辦單位公告座位...

新北福和橋又遭撞 市府：僅波及暫時支撐架橫梁

連接雙北的福和橋昨天晚間又被撞。新北市養工處表示，福和橋正進行預力梁更換工程，經技師查看，車輛未撞到主梁，僅撞到暫時支撐...

新壽北士科捲司法案可解約？ 蔣萬安回應這麼做

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告大巨蛋、社宅、南港轉運站BOT案等，民進黨議員林延鳳質詢，新壽得標北士科T17、18應於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。