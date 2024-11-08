樹枝倒塌在電線上未移除 台電、樹林公所互踢皮球

康芮颱風上周橫掃台灣各縣市，至今仍有許多偏遠樹木倒塌在電線上未移除，但近來新北市樹林區公所與台電就樹木倒塌在電線上，誰來移除樹木爭論不休，樹林工務課長直嗆台電「沒生命幫你協調」民怒雙方一個收電費、一個收納稅錢卻都想卸責，是人民的悲哀。立委葉元之則說，樹林區立委蘇巧慧最近很忙，隔空向蘇喊話「若妳忙不過來我來幫妳協調」。

新北市境內因康芮颱風造成數千起路樹倒塌、約20萬戶停電，至今一周後仍有部分山區、產業道路有樹倒狀況仍待復原。不過本周在樹林事務群組內，樹林公所與台電雙方就樹木倒塌在電線上，誰該移除樹木這件事情爭論不休。

台電搬出電業法要求區公所移除樹木，樹林公所則認為樹木傾倒若無涉交安，應回歸事業主管機關自處。樹林工務課長本週二直接嗆「我現在是工務課主管跟你說明、我沒有生命幫你協調」。台電今表示定期清理靠近線路樹枝，若須台電配合可協助。樹林區長對此補槍回應「都你在解釋，那你就等定期的時候，你在清吧」。

而雙方僅針對到底誰該移除倒在電線上的樹木爭論不休，無人在意是否影響民生用電問題，民眾批評台電收電費帳單、公所拿人民納稅錢辦事，兩邊卻都只想卸責，根本就是人民的悲哀。