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周杰倫大巨蛋演唱會下月登場 議員爆舞台設計擋逃生動線

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員陳賢蔚今質詢提及周杰倫演唱會下月登場，主辦單位公告座位圖的舞台設計卻阻礙球場層2處逃生動線。圖／陳賢蔚提供
民進黨北市議員陳賢蔚今質詢提及周杰倫演唱會下月登場，主辦單位公告座位圖的舞台設計卻阻礙球場層2處逃生動線。圖／陳賢蔚提供

台北市長蔣萬安今上午赴議會專案報告台北大巨蛋等市政議題，民進黨議員陳賢蔚質詢提及，周杰倫演唱會下月登場，主辦單位公告座位圖的舞台設計，卻阻礙球場層2處逃生動線，建管處回應，會要求必須留設，市長蔣萬安強調牽涉公安，一定會要求。

陳賢蔚指出，周杰倫演唱會12月5日就要舉辦，市府是否要求主辦單位必須依照自治條例提出申請？體育局長王泓翔表示，主辦單位有提出申請，市府已經召開1次跨局處審查，會再進行第2次。

陳賢蔚秀出主辦單位公告的座位圖，舞台設計已阻礙球場層2處逃生出入口動線，質疑市府第1次跨局處會議到底在討論什麼事項？1個月後就要開演唱會，市府是否已要求儘速調整？

建管處長虞積學回應，各個機關在負責審查的過程，會要求必須留設避難動線。如果舞台的安排模式不符合驗證結果，建管處會要求修改。陳賢蔚追問，送審時沒要求？虞積學說，有提出要求他改。

蔣萬安強調一定會要求，牽涉到公安，跨局處審查都會依照大型群聚活動安全管理自治條例要求落實。

台北市長蔣萬安上午在市議會就大巨蛋消防安全與缺失改善和重啟議約等問題進行專案報告。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安上午在市議會就大巨蛋消防安全與缺失改善和重啟議約等問題進行專案報告。記者余承翰／攝影

大巨蛋 演唱會 舞台 蔣萬安

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