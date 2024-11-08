周杰倫大巨蛋演唱會下月登場 議員爆舞台設計擋逃生動線

台北市長蔣萬安今上午赴議會專案報告台北大巨蛋等市政議題，民進黨議員陳賢蔚質詢提及，周杰倫演唱會下月登場，主辦單位公告座位圖的舞台設計，卻阻礙球場層2處逃生動線，建管處回應，會要求必須留設，市長蔣萬安強調牽涉公安，一定會要求。

陳賢蔚指出，周杰倫演唱會12月5日就要舉辦，市府是否要求主辦單位必須依照自治條例提出申請？體育局長王泓翔表示，主辦單位有提出申請，市府已經召開1次跨局處審查，會再進行第2次。

陳賢蔚秀出主辦單位公告的座位圖，舞台設計已阻礙球場層2處逃生出入口動線，質疑市府第1次跨局處會議到底在討論什麼事項？1個月後就要開演唱會，市府是否已要求儘速調整？

建管處長虞積學回應，各個機關在負責審查的過程，會要求必須留設避難動線。如果舞台的安排模式不符合驗證結果，建管處會要求修改。陳賢蔚追問，送審時沒要求？虞積學說，有提出要求他改。