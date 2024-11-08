新壽北士科捲司法案可解約？ 蔣萬安回應這麼做

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告大巨蛋、社宅、南港轉運站BOT案等，民進黨議員林延鳳質詢，新壽得標北士科T17、18應於2027年2月取得使照，無法履約就罰，若涉及司法案是否解約？蔣回應，依照合約進行。

林延鳳指出，台新人壽2026年併新光人壽後，台新人壽未來也會更名為新光人壽繼續營運，北市府針對北士科案、南港轉運站BOT案，尤其是北士科案，到底有沒有去跟廠商談過？因為該案依約須於2027年2月取得使用執照，目前只剩2年4個月，他沒辦法履約，市府只能罰款，她問蔣萬安現在市府態度為何。

地政局長陳信良回應，5+2是允許新壽可以到2029年，目前新壽提報甘特圖的進度是可以完工並取得使照。

林延鳳不滿，大家都會畫甘特圖，新壽之前也畫很多，她直言新壽的甘特圖目前為止沒有任何進度，因此才要問市府到底有無要求趕快開發、履約。陳信良說，新壽現在送來變更設計，並有要求積極趕辦。

蔣萬安表示，市府就是要求他照合約，必須在期限內完工，沒有拿到使照就是開罰，這樣的立場非常清楚。林延鳳追問，若涉及司法案件，是否不排除解約？蔣說，依照合約進行。依約就可解約？蔣、陳均點頭肯定。

地政局補充，原本新壽工程應於5年完工，在5年屆滿前得申請延長2年，但應經市府同意，因此最多是5+2年要完工。