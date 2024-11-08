大巨蛋體育賽事場次計算？議員批：一天可以生好幾場

台北市長蔣萬安今天赴北市議會針對大巨蛋專案報告。社民黨北市議員苗博雅質疑，大巨蛋體育賽事57％比例如何計算？若以賽事為準，一天內可以生出很多場，要求了解決整個策過程。蔣萬安回覆，兩周內會去了解清楚。

苗博雅表示，柯文哲市府時期，遠雄的投資計畫書寫到體育賽事比例為59.1%，但現在蔣萬安市府則是57%，但是這其中的計算公式為何？分子、分母又該怎麼算？

苗博雅舉例，現在是以場次為計算，但是體育賽事一天內可以生出很多場，「足球上下午、晚上，一天就3場，打籃球比賽上下午各2場、晚上再2場，整天就有6場。」

苗博雅說，然而演唱會是一天一場，所以按照現在體育賽事要舉辦57%，並非按照日數，而是按照場次，這導致中職例行賽的爭議，「當初到底為什麼會退讓這麼大的過程、誰決策？誰奉命交辦？要求蔣市府要徹查。」

蔣萬安回覆，決策為柯文哲市府；確實按照日數會讓整個實際舉辦體育賽事，符合民眾期待。

體育局長王泓翔表示，計算公式為分母是整年活動，分子以體育賽事來講，57%一年要舉辦30場棒球賽事、10場體育賽事，當中包含養護時間，會是等比例計算。