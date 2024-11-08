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大巨蛋體育賽事場次計算？議員批：一天可以生好幾場

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）上午在市議會就大巨蛋消防安全與缺失改善和重啟議約等問題進行專案報告，並與建管處處長虞積學（右）、體育局長王泓翔（中）接受議員質詢。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午在市議會就大巨蛋消防安全與缺失改善和重啟議約等問題進行專案報告，並與建管處處長虞積學（右）、體育局長王泓翔（中）接受議員質詢。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天赴北市議會針對大巨蛋專案報告。社民黨北市議員苗博雅質疑，大巨蛋體育賽事57％比例如何計算？若以賽事為準，一天內可以生出很多場，要求了解決整個策過程。蔣萬安回覆，兩周內會去了解清楚。

苗博雅表示，柯文哲市府時期，遠雄的投資計畫書寫到體育賽事比例為59.1%，但現在蔣萬安市府則是57%，但是這其中的計算公式為何？分子、分母又該怎麼算？

苗博雅舉例，現在是以場次為計算，但是體育賽事一天內可以生出很多場，「足球上下午、晚上，一天就3場，打籃球比賽上下午各2場、晚上再2場，整天就有6場。」

苗博雅說，然而演唱會是一天一場，所以按照現在體育賽事要舉辦57%，並非按照日數，而是按照場次，這導致中職例行賽的爭議，「當初到底為什麼會退讓這麼大的過程、誰決策？誰奉命交辦？要求蔣市府要徹查。」

蔣萬安回覆，決策為柯文哲市府；確實按照日數會讓整個實際舉辦體育賽事，符合民眾期待。

體育局長王泓翔表示，計算公式為分母是整年活動，分子以體育賽事來講，57%一年要舉辦30場棒球賽事、10場體育賽事，當中包含養護時間，會是等比例計算。

苗博雅 蔣萬安 體育

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