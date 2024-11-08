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新北第二總圖在三重 侯友宜：2026完成設計後發包動工

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市立圖書館三重分館將打造新北第二座圖書總館。記者葉德正／攝影
新北市立圖書館三重分館將打造新北第二座圖書總館。記者葉德正／攝影

新北市政府將在新北市立圖書館三重分館現址打造新北第二總館，新北市議員李翁月娥今天總質詢市長侯友宜進度，侯友宜表示，全案已經在10月31日上網招標設計監造案，2025年上半年完成建築師徵選、下半年完成基本設計，2026完成細部設計後，就能發包動工。

新北市府將投入30億元，將新北市立圖書館三重分館原址重建，比照板橋總館，打造大漢溪以北的第二總館，先前三重分館在1956年購地時未辦過戶，其中1名地主希望市府能再次徵收，新北教育局與地主協商破裂提告爭取權益，今年中判決出爐確認新北市府有土地使用權，土地已移交新北文化局規畫。

李翁月娥今天總質詢指出，第二總館位於自強路、正義北路交叉路口，市府應該要預留學校風雨操場、足球場與禮堂，另外周邊正安里、正義里、自強里、正德里缺乏活動中心，總圖應該要提供相關設施。

侯友宜表示，新北市立圖書館第二總館初步規畫地上13層為圖書館空間、地下3層為停車空間，對於議員意見，包括研習教室會採用多功能方式，提供給周邊民眾使用。

侯友宜強調，新北第一總圖在大漢溪以南板橋，雖然新北經費不足，無法概很多座總圖，但在溪北一定要蓋一個，達成南北平衡。

新北市文化局表示，市圖第二總館以城市地標建築、創新學習場域、科技推廣服務、休閒交流中心及複合商業服務等五大特色為設計主軸。並將在地學校、樂齡學習、休閒交流空間需求及大型集會空間等等需求納入規畫，未來將可多元化提供社區彈性使用。

文化局指出，全案規畫2025年上半年完成建築師徵選、下半年進行基本設計、2026年細部設計及工程招標、2027年開工、2031年完工。

侯友宜 圖書館 建築師 新北

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