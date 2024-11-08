大巨蛋又出包？顏若芳爆遠雄違法室內裝修、滿地菸蒂

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告並答詢，包括大巨蛋公安、漏水改善和重啟議約。台北市議員顏若芳質詢指出，昨晚她接獲民眾陳情，發現大巨蛋違法室內裝修，工地還滿布菸蒂，認為北市體育局無能，讓遠雄爬到市府頭上，視法律於無物，未申請室內裝修許可不僅於法不符，在北市府不知情之下，更可能造成逃生動線的阻礙。

顏若芳表示，根據相關規定，大巨蛋B1商鋪在進行室內裝修前，均應在依法申請室內裝修許可後才能進行裝修，而目前大巨蛋B1室內裝修許可，僅有2案且均已完工，分別是便利商店及手搖飲店，就現有情形來說，大巨蛋理應沒有任何進行中的室內裝修。

顏若芳說，昨晚她接獲民眾陳情，大巨蛋B1花園綠廊入口因未有任何禁止進入標示導致民眾誤闖，但民眾進入後赫然發現尚未完工，且現場已有架設多面塗上白土的輕隔間，更有疑為暫放裝修物料的房間。

她說，大巨蛋B1花園綠廊就算只是做輕隔間，在事前均應向北市府申請室內裝修許可，且內部的物料暫存區告示，更證明了遠雄明知故犯，準備先斬後奏，視法律於無物，遠雄未申請室內裝修許可不僅於法不符，更恐在北市府不知情之下造成未來逃生動線的阻礙。

顏若芳表示，根據民眾提供的照片，裝修現場地面上更堆積了大量菸蒂，但在今年9月1日，大巨蛋除少數吸菸區外，早就被列為戶外全面禁止禁菸場域，且室內場所本來就全面禁止吸菸，怎麼還會有那麼多菸蒂？可見遠雄對其工班管理亦失能，放任相關人等在室內吸菸，稍有不慎恐釀火災。

顏若芳指出，體育局應會同建管處立即前往大巨蛋檢查室內裝修情形，並依建築法最高額度30萬裁罰，環保局、衛生局也應加強大巨蛋巡查頻率，針對菸蒂滿地一事，環保局也應即刻開罰。