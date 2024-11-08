快訊

快改道！ 國3南下碧潭隧道貨櫃車翻覆 全線封閉嚴重回堵

京華城案新進度！台北市議員應曉薇抗告失敗 確定延押禁見2個月

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

大巨蛋漏水議會攻防 體育局：雨量足夠去勘查

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾黨市議員陳宥丞上午在台北市議會質詢。記者余承翰／攝影
民眾黨市議員陳宥丞上午在台北市議會質詢。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會報告，針對大巨蛋漏水問題，民眾黨北市議員陳宥丞詢問目前勘驗狀況？更質疑遠雄拿貼水管漏水防水膠等搪塞北市民。體育局回應，目前尚未降足夠的雨量去勘查，若有會立即開罰；蔣萬安說，會請土木技師公會專業勘查。

陳宥丞表示，體育局當初答應議會，在10月31日後若未改善大巨蛋漏水問題，將持續開罰，「只問如果專業單位鑑定後，會不會回溯開罰？敢不敢每天開罰？」他也問11月至今土木技師公會是否勘驗？已勘查多少次？

陳宥丞拿出裝滿水的防水塑膠膜，他說，目前大巨蛋內有30幾處裝設這種防水膜，將蛋殼外的滲水導入排水管，避免滴到地板被開罰，這樣定義是否算漏水？而且防水膜只能撐到一到兩年，遠雄自己放在一天，代表還在漏水。

陳宥丞也說，丁基防水膠帶貼在大巨蛋的鈦金屬外殼，但是這種防水膠適用水管漏水，「拿這個膠帶搪塞台北市民，矇騙蔣萬安市長，這樣叫做修好？」呼籲土木技師公會要上去蛋頂之外，台北市議會也要進入貓道考察。

體育局長王泓翔說，近日會去勘驗，但是要到足夠的降雨量才能看出漏水，有的話就會立即開罰，依照合約也是能回溯，每天開罰10萬、最高300萬的罰款。

台北市長蔣萬安回應，會請土木技師公會，透過實際專業判斷來鑑定。

大巨蛋 漏水 蔣萬安

延伸閱讀

影／大巨蛋漏水怒槓蔣萬安 議員狂問16次「罰了沒有？」

蔣萬安赴議會專案報告 秦慧珠：大巨蛋將成蔣萬安惡夢

影／市府買回大巨蛋？ 蔣萬安：會嚴格要求整體安全

台北大巨蛋公安、漏水改善和重啓議約 蔣萬安說話了

相關新聞

台北大巨蛋公安、漏水改善和重啓議約 蔣萬安說話了

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，包括大巨蛋公安、漏水改善和重啟議約等，以及前市長柯文哲任內的南港轉運站BOT案、第一魚...

新壽北士科捲司法案可解約？ 蔣萬安回應這麼做

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告大巨蛋、社宅、南港轉運站BOT案等，民進黨議員林延鳳質詢，新壽得標北士科T17、18應於...

大巨蛋體育賽事場次計算？議員批：一天可以生好幾場

台北市長蔣萬安今天赴北市議會針對大巨蛋專案報告。社民黨北市議員苗博雅質疑，大巨蛋體育賽事57％比例如何計算？若以賽事為準...

新北第二總圖在三重 侯友宜：2026完成設計後發包動工

新北市政府將在新北市立圖書館三重分館現址打造新北第二總館，新北市議員李翁月娥今天總質詢市長侯友宜進度，侯友宜表示，全案已...

大巨蛋又出包？顏若芳爆遠雄違法室內裝修、滿地菸蒂

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告並答詢，包括大巨蛋公安、漏水改善和重啟議約。台北市議員顏若芳質詢指出，昨晚她接獲民眾陳情...

大巨蛋漏水議會攻防 體育局：雨量足夠去勘查

台北市長蔣萬安今赴議會報告，針對大巨蛋漏水問題，民眾黨北市議員陳宥丞詢問目前勘驗狀況？更質疑遠雄拿貼水管漏水防水膠等搪塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。