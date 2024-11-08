大巨蛋漏水議會攻防 體育局：雨量足夠去勘查

台北市長蔣萬安今赴議會報告，針對大巨蛋漏水問題，民眾黨北市議員陳宥丞詢問目前勘驗狀況？更質疑遠雄拿貼水管漏水防水膠等搪塞北市民。體育局回應，目前尚未降足夠的雨量去勘查，若有會立即開罰；蔣萬安說，會請土木技師公會專業勘查。

陳宥丞表示，體育局當初答應議會，在10月31日後若未改善大巨蛋漏水問題，將持續開罰，「只問如果專業單位鑑定後，會不會回溯開罰？敢不敢每天開罰？」他也問11月至今土木技師公會是否勘驗？已勘查多少次？

陳宥丞拿出裝滿水的防水塑膠膜，他說，目前大巨蛋內有30幾處裝設這種防水膜，將蛋殼外的滲水導入排水管，避免滴到地板被開罰，這樣定義是否算漏水？而且防水膜只能撐到一到兩年，遠雄自己放在一天，代表還在漏水。

陳宥丞也說，丁基防水膠帶貼在大巨蛋的鈦金屬外殼，但是這種防水膠適用水管漏水，「拿這個膠帶搪塞台北市民，矇騙蔣萬安市長，這樣叫做修好？」呼籲土木技師公會要上去蛋頂之外，台北市議會也要進入貓道考察。

體育局長王泓翔說，近日會去勘驗，但是要到足夠的降雨量才能看出漏水，有的話就會立即開罰，依照合約也是能回溯，每天開罰10萬、最高300萬的罰款。

台北市長蔣萬安回應，會請土木技師公會，透過實際專業判斷來鑑定。