新北議員爭取健保卡「區公所就能換」 侯友宜：人民需要就來做

新北市議會今天總質詢，無黨籍議員李翁月娥表示，當年在無黨議員爭取下，各區公所都能製作敬老愛心卡，健保卡也應比照辦理，否則要到北市，或透過郵局換發，非常不方便。新北市長侯友宜表示，便民最重要，會責成衛生局、民政局朝這個方向來做。

李翁月娥表示，當年她跟其他無黨議員爭取敬老愛心卡要在公所就能申領，現在每個公所都有製卡機，對民眾非常方便。

李翁月娥說，健保卡應比照愛心卡29區公所都應這樣做，否則民眾要到北市健保署，對要上下班民眾非常不方便，更何況郵局要等5個工作天，只要跟中央合作，把製卡機送到公所，雖然會增加工作量，市府增加人力即可解決。

侯友宜表示，便民最重要，他跟議員想法一致，這會增加公所負擔，會請衛生局、民政局溝通， 不只人力、物力，還要調查有多少人需要健保卡換發，請民政局來主政。

衛生局長陳潤秋表示，目前大家到郵局快譯通App都可以申請，14天可以免費寄到家裡，因為每一個製卡機都有成本，還有有多少人需要換發健保卡，需要怎麼設，會再跟區公所討論與研議。