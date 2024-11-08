快訊

快改道！ 國3南下碧潭隧道貨櫃車翻覆 全線封閉嚴重回堵

京華城案新進度！台北市議員應曉薇抗告失敗 確定延押禁見2個月

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大巨蛋漏水怒槓蔣萬安 議員狂問16次「罰了沒有？」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今上午赴議會專案報告台北大巨蛋等市政進度，民進黨議員陳怡君第一個質詢，狂問16次大巨蛋漏水「罰了沒有？」記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今上午赴議會專案報告台北大巨蛋等市政進度，民進黨議員陳怡君第一個質詢，狂問16次大巨蛋漏水「罰了沒有？」記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今上午赴議會專案報告台北大巨蛋等市政進度，民進黨議員陳怡君第一個質詢，狂問16次大巨蛋漏水「罰了沒有？」蔣萬安回應要與土木技師公會進場會勘確認，雙方各執己見，陳怡君大罵蔣包庇、縱容，叫他不要睜眼說瞎話，蔣反駁沒有包庇，直呼不接受胡亂指控。

陳怡君開場就質問蔣萬安，她11月5日跟議會工務委員會去考察大巨蛋，發現多處滲水、漏水，10幾層位置都受影響，「請問罰了嗎？」蔣說，依約進行，已經跟台北土木技師公會聯繫，會決定一個天候不佳的時間，實際進場會勘。

陳怡君三度追問蔣萬安「罰了沒有？」更指蔣萬安當時下最後通牒是一經發現滲水漏水就罰。聽到體育局長王泓翔回應會跟土木技師公會確認、近日會去確認漏水情形，她不滿頻頻開砲「你先告訴我說罰了沒有？那就是沒有罰。」

蔣萬安稱需要第三方公正一起，陳怡君直呼這麼多人看到滲水、漏水，只有市長跟體育局沒有看到，大罵「你們就是包庇、縱容，就是沒有罰。」蔣萬安反駁沒有包庇，強調依照合約、沒有包庇，要陳怡君把話收回，直言「我們不接受這樣的無的放矢、胡亂指控」，市府堅定立場就是期限到10月底，依法依合約進行。

陳怡君也秀出影片停車場在席偵測失靈的影片，還有大片積水，直呼今天就是市府包庇，才會造成周邊設施一大堆缺陷。蔣萬安發怒，議員胡亂指控，非常不好的質詢跟問政，更指影片來源不明，他已經說過停車場只是附屬設施，市府會開缺失單，要陳怡君問政本於事實。

雙方你一言我一句，氣氛相當火爆。陳怡君直呼蔣萬安不敢要求大巨蛋公共設施的品質，現場播放多段影片，頻問「罰了沒有？」始終沒有得到蔣正面回應。

蔣萬安說陳怡君不是專業，市府要由專業人士進場實際會勘，只要發現沒有改善，就會依約開罰。陳怡君一聽批蔣，「這還需要什麼專業？明眼人都看得見」，更喊話蔣萬安只需要良心，要他不要睜眼說瞎話，直呼蔣萬安失職。

民進黨議員陳怡君質詢市長蔣萬安（左），狂問16次大巨蛋漏水「罰了沒有？」記者林佳彣／攝影
民進黨議員陳怡君質詢市長蔣萬安（左），狂問16次大巨蛋漏水「罰了沒有？」記者林佳彣／攝影

大巨蛋 漏水 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安赴議會專案報告 秦慧珠：大巨蛋將成蔣萬安惡夢

影／市府買回大巨蛋？ 蔣萬安：會嚴格要求整體安全

台北大巨蛋公安、漏水改善和重啓議約 蔣萬安說話了

簡舒培公開北檢京華城土地扣押裁定 蔣萬安：不應該

相關新聞

台北大巨蛋公安、漏水改善和重啓議約 蔣萬安說話了

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，包括大巨蛋公安、漏水改善和重啟議約等，以及前市長柯文哲任內的南港轉運站BOT案、第一魚...

新壽北士科捲司法案可解約？ 蔣萬安回應這麼做

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告大巨蛋、社宅、南港轉運站BOT案等，民進黨議員林延鳳質詢，新壽得標北士科T17、18應於...

大巨蛋體育賽事場次計算？議員批：一天可以生好幾場

台北市長蔣萬安今天赴北市議會針對大巨蛋專案報告。社民黨北市議員苗博雅質疑，大巨蛋體育賽事57％比例如何計算？若以賽事為準...

新北第二總圖在三重 侯友宜：2026完成設計後發包動工

新北市政府將在新北市立圖書館三重分館現址打造新北第二總館，新北市議員李翁月娥今天總質詢市長侯友宜進度，侯友宜表示，全案已...

大巨蛋又出包？顏若芳爆遠雄違法室內裝修、滿地菸蒂

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告並答詢，包括大巨蛋公安、漏水改善和重啟議約。台北市議員顏若芳質詢指出，昨晚她接獲民眾陳情...

大巨蛋漏水議會攻防 體育局：雨量足夠去勘查

台北市長蔣萬安今赴議會報告，針對大巨蛋漏水問題，民眾黨北市議員陳宥丞詢問目前勘驗狀況？更質疑遠雄拿貼水管漏水防水膠等搪塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。