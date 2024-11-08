影／大巨蛋漏水怒槓蔣萬安 議員狂問16次「罰了沒有？」

台北市長蔣萬安今上午赴議會專案報告台北大巨蛋等市政進度，民進黨議員陳怡君第一個質詢，狂問16次大巨蛋漏水「罰了沒有？」蔣萬安回應要與土木技師公會進場會勘確認，雙方各執己見，陳怡君大罵蔣包庇、縱容，叫他不要睜眼說瞎話，蔣反駁沒有包庇，直呼不接受胡亂指控。

陳怡君開場就質問蔣萬安，她11月5日跟議會工務委員會去考察大巨蛋，發現多處滲水、漏水，10幾層位置都受影響，「請問罰了嗎？」蔣說，依約進行，已經跟台北土木技師公會聯繫，會決定一個天候不佳的時間，實際進場會勘。

陳怡君三度追問蔣萬安「罰了沒有？」更指蔣萬安當時下最後通牒是一經發現滲水漏水就罰。聽到體育局長王泓翔回應會跟土木技師公會確認、近日會去確認漏水情形，她不滿頻頻開砲「你先告訴我說罰了沒有？那就是沒有罰。」

蔣萬安稱需要第三方公正一起，陳怡君直呼這麼多人看到滲水、漏水，只有市長跟體育局沒有看到，大罵「你們就是包庇、縱容，就是沒有罰。」蔣萬安反駁沒有包庇，強調依照合約、沒有包庇，要陳怡君把話收回，直言「我們不接受這樣的無的放矢、胡亂指控」，市府堅定立場就是期限到10月底，依法依合約進行。

陳怡君也秀出影片停車場在席偵測失靈的影片，還有大片積水，直呼今天就是市府包庇，才會造成周邊設施一大堆缺陷。蔣萬安發怒，議員胡亂指控，非常不好的質詢跟問政，更指影片來源不明，他已經說過停車場只是附屬設施，市府會開缺失單，要陳怡君問政本於事實。

雙方你一言我一句，氣氛相當火爆。陳怡君直呼蔣萬安不敢要求大巨蛋公共設施的品質，現場播放多段影片，頻問「罰了沒有？」始終沒有得到蔣正面回應。