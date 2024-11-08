蔣萬安赴議會專案報告 秦慧珠：大巨蛋將成蔣萬安惡夢

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告並答詢，包括大巨蛋公安、漏水改善和重啟議約等。台北市議員秦慧珠質詢表示，台北市政府應評估買回大巨蛋，之前被停工時，傳出用300億找買主，聽說現在變遠雄金雞母，買回要600多億，若不買回，大巨蛋對蔣萬會是個惡夢，恐怕每個會期年都要來議會做專案報告「連賣黃牛票都要來報告」。

議員許淑華質詢指出，日前議會工務委員會赴大巨蛋考察時，竟是市府體育局的一位科長向前往考察的議員做簡報，但這不是遠雄要派人來解說？為什麼是市府對議員解說？「蔣萬安變成遠雄的PM？」更離譜的是，後來遠雄工務所有派人來，結果針對場館地上有積水，竟回覆說是大巨蛋旁邊的SOGO商場滲過來的，不是大巨蛋屋頂漏水。

另外，議員顏若芳於質詢時也指大巨蛋B1花園綠廊，不僅未申請許可即進行室內裝修、裝設輕隔間，且裝修工地滿地菸蒂，她痛斥體育局監管不力，讓遠雄爬到北市府頭上。

許淑華不滿遠雄處理漏水的態度，李四川說，體育局會持續對遠雄要求提出改善期程，針對大巨蛋漏水，他有說過漏水真正要解決，要從上面處理，遠雄的態度，本來就是要把漏水做好，態度也有待檢討，但他也可以理解，抓漏不簡單，遠雄也不夠積極。

議員洪健益說，大巨蛋的地下室停車場漏水很嚴重，也是每天開罰10萬？有限期改善？限期是什麼時候？ 蔣萬安表示，停車場不是大巨蛋主要設施，是附屬設施。另外，議員關心何時去大巨蛋檢查漏水，體育局長王泓翔指出，要請第三方單位去檢查。

另對大巨蛋未申請許可即進行室內裝修，台北市建管處長虞積學指出，將立即派員前往現場稽查，看有沒有未經許可擅自裝修，若有將依照建築法開罰。王泓翔也表示，將派員前往，這必須要申請才能施工，再來就是施工要符合公安。